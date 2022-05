Economia Contas do setor público registram superávit de R$ 38,8 bilhões em abril

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Enquanto o Governo Central ficou positivo em R$ 29,638 bilhões em abril, os governos estaduais e municipais foram superavitários em R$ 10,278 bilhões. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

As contas do setor público consolidado tiveram superávit primário de R$ 38,876 bilhões em abril. No mesmo mês do ano passado, as contas públicas haviam registrado saldo positivo de R$ 24,255 bilhões.

Os números foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (31). A divulgação de todas a publicações e indicadores do BC está temporariamente suspensa em decorrência da greve de servidores da instituição, que demandam reajuste salarial.

A exceção, no entanto, foi aberta para a Nota de Estatísticas Fiscais, uma vez que a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) exige que o Executivo encaminhe documento sobre o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre janeiro-abril ao Congresso.

O resultado do setor público consolidado inclui as contas do governo federal, dos governos regionais e das estatais federais. O superávit primário não inclui as despesas com juros e mostra que o valor arrecadado foi insuficiente para cobrir as despesas públicas.

Enquanto o Governo Central (governo federal, BC e Previdência) ficou positivo em R$ 29,638 bilhões em abril, os governos estaduais e municipais foram superavitários em R$ 10,278 bilhões. As empresas estatais, por outro lado, tiveram déficit de R$ 1,040 bilhões no mês.

Quando incluídos os gastos com juros, o resultado nominal muda para déficit de R$ 41,023 bilhões em abril. Sozinha, a conta de juros somou R$ 79,900 bilhões no quarto mês do ano.

No acumulado de janeiro a abril, as contas do setor público acumulam superávit primário de R$ 148,492 bilhões. O número equivale a 4,74% do PIB (Produto Interno Bruto). Incluídos os R$ 154,471 bilhões com juros, o resultado nominal fica deficitário em R$ 5,978 bilhões.

