Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Conforme o regulamento do programa, o prazo para efetivar o recebimento do prêmio é de 90 dias após a homologação do sorteio. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Conforme o regulamento do programa, o prazo para efetivar o recebimento do prêmio é de 90 dias após a homologação do sorteio. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O prazo de resgate dos prêmios distribuídos no sorteio mensal nº 122 da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em novembro de 2022, termina neste domingo (26). Conforme apuração da Receita Estadual, são 104 pessoas cujos valores estão disponíveis para retirada no site ou no aplicativo do programa. No total, os consumidores contemplados acumulam R$ 60 mil em prêmios pendentes de resgate.

Conforme o regulamento do programa, o prazo para efetivar o recebimento do prêmio é de 90 dias após a homologação do sorteio. A data de referência para o resgate do sorteio de novembro é 29/11. Os vencedores da extração são comunicados da premiação de forma automática no site e pelo aplicativo do NFG.

Como solicitar o resgate

É possível solicitar o resgate do prêmio acessando o site do NFG ou por meio do aplicativo do programa, disponível para download gratuito na Google Play e Apple Store. Passo a passo:

– No site ou no app, efetue o login com seu CPF e senha;

– Vá em “Meus Prêmios” e solicite o resgate;

– Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

