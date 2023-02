Rio Grande do Sul Quase 8 mil vagas de emprego estão disponíveis nas agências FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Do total de 6.484 vagas efetivas abertas, 78,6% não solicitam experiência, e 31,5% também não exigem escolaridade. Foto: César Lopes/PMPA Do total de 6.484 vagas efetivas abertas, 78,6% não solicitam experiência, e 31,5% também não exigem escolaridade. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

As Agências FGTAS/Sine estão oferecendo 7.872 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Desse total, 6.484 são efetivas e 1.388, temporárias. Somente na Capital e Região Metropolitana há 1.962 vagas disponíveis.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades devem comparecer presencialmente à Agência FGTAS/Sine mais próxima, portando documento de identificação com CPF e foto. No atendimento, serão cadastrados no sistema, e aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine. Também é possível retirar a carta de encaminhamento por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play e na App Store.

Vagas efetivas

Do total de 6.484 vagas efetivas abertas, 78,6% não solicitam experiência, e 31,5% também não exigem escolaridade. Por outro lado, 23,6% pedem Ensino Médio completo e 22,5%, Fundamental completo. As ocupações com as maiores quantidades de vagas disponíveis são: alimentador de linha de produção (1.073 vagas), vendedor de comércio varejista (287), vigilante (182), atendente de lojas e mercados (149) e trabalhador da pecuária (148).

Já as agências com os maiores números de vagas abertas são Erechim (348), Garibaldi (281), Guaíba (243), Caxias do Sul (229), Passo Fundo (201) e Vacaria (196). No setor econômico, 36,4% das oportunidades são na indústria; 29,2% em serviços; 9,95%, na construção; 21% no comércio; e 3,3% na agropecuária. A remuneração de 38,3% das oportunidades varia de 2 a 3 salários mínimos e de 32,9%, de 1,5 a 2 salários mínimos.

Vagas temporárias

Do total de 1.388 vagas efetivas disponíveis, 91,4% não demandam experiência e 14,7% também não exigem escolaridade. Por outro lado, 33,3% das vagas pedem Ensino Médio completo e 8,3%, Fundamental completo. As ocupações com os maiores números de oportunidades disponíveis são auxiliar de processamento de fumo (366), supervisor de exploração agrícola (325), alimentador de linha de produção (158), ajudante de motorista (95) e agente de defesa ambiental (85).

Já as agências com as maiores quantidades de vagas abertas são Venâncio Aires (361), Rio Pardo (165), Vacaria (91), Cachoeira do Sul (85) e Passo Fundo (59). Com relação ao setor econômico, 53% das oportunidades pertencem ao setor de serviços; 40,7%, à indústria; 3,6%, à construção; e 2,3% à agropecuária. A remuneração de 52,3% das ofertas emprego varia de 2 a 3 salários mínimos e de 10,3%, de 1,5 a 2 salários mínimos.

Capital e Região Metropolitana

Do total de 1.962 vagas abertas em Porto Alegre e na Região Metropolitana, 95,6% são efetivas, 72,1% não exigem experiência e 25,1% também não requerem escolaridade. Por outro lado, 31,6% das oportunidades exigem Ensino Médio completo e 19,8%, Fundamental completo. As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são vigilante (180), alimentador de linha de produção (104), operador de telemarketing ativo e receptivo (100), pedreiro (80) e trabalhador polivalente da confecção de calça (70).

Com relação ao setor econômico, 33,1% das oportunidades são para a área de serviços; 28,7% para a indústria; 18,4% para a construção; e 16,1% para o comércio. A remuneração de 35,9% das oportunidades varia de 2 a 3 salários mínimos e de 30,7%, de 1,5 a 2 salários mínimos.

