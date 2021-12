Política “Continuem incentivando”, diz Lula a sindicalistas sobre eventual chapa presidencial com Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O petista participou do 9° Congresso da Força Sindical, em São Paulo Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O petista participou do 9° Congresso da Força Sindical, em São Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma conversa com dirigentes da Força Sindical, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu sinal verde para uma mobilização de sindicalistas em defesa de uma chapa com ele como candidato a presidente e, como vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que deixará o PSDB.

Perguntado por sindicalistas sobre o que achava dessa chapa com Alckmin para as eleições de 2022, o petista foi direto: “Continuem incentivando”. Lula participou na quarta-feira (08) do 9° Congresso da Força Sindical, em São Paulo. O ex-presidente deu uma sinalização de que gostaria de fechar a parceria com Alckmin.

“É uma pessoa que respeito muito, gosto muito. Sempre tive grande relação, sempre foi um bom governador. É um bom nome”, disse Lula. “O cara é bom. Continuem insistindo para compor a chapa. Foi bom para São Paulo como governador e vai ser bom vice para o Brasil. O Alckmin é uma pessoa honesta”, acrescentou, de acordo com informações divulgadas pelo blog do jornalista Gerson Camarotti.

No final de novembro, Alckmin admitiu, em uma reunião com dirigentes sindicais, as conversas para uma aliança com Lula a fim de compor a chapa que disputará a Presidência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política