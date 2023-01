Mundo Contra a China, Estados Unidos e Japão modernizam aliança militar

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Biden recebeu o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. (Foto: Divulgação)

Em um momento no qual os dois países enfrentam crescentes desafios da China, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se reuniram na Casa Branca para discutir como transformar o Japão em uma potência militar e como fortalecer e modernizar a aliança estratégica entre os dois países para manter os seus interesses de segurança na Ásia.

A visita de Kishida a Washington, a sua primeira desde sua eleição em 2021, ocorre um mês após o governo japonês anunciar uma reforma sem precedentes na área de Defesa, abandonando o pacifismo vigente desde a Segunda Guerra. O novo Orçamento da Defesa do Japão exige um aumento de 60% nos gastos militares ao longo de cinco anos e a aquisição de mísseis capazes de atingir países vizinhos, incluindo a China.

Kishida foi a Washington para demonstrar alinhamento com o governo americano após críticas da China à mudança de política. O Japão descreve a ascensão do poderio chinês como um desafio “sem precedentes” em novos documentos estratégicos divulgados no mês passado. No comunicado conjunto publicado após o encontro, Biden elogiou a reforma japonesa.

“O presidente Biden elogiou a liderança ousada do Japão em reforçar fundamentalmente suas capacidades de defesa e fortalecer os esforços diplomáticos”, diz o comunicado. A necessidade de tais medidas resultou de “ações inconsistentes com a ordem internacional fundamentada em regras por parte da China” e em “provocações da Coreia do Norte”, acrescentaram os dois líderes.

Taiwan

Os líderes também reafirmaram a importância da estabilidade no Estreito de Taiwan e disseram que trabalharão juntos na proteção e promoção de tecnologias cruciais, incluindo semicondutores — os chips usados em equipamentos eletrônicos —, sem dar detalhes. A visita do primeiro-ministro marca o ponto culminante de uma viagem rápida que levou Kishida à maioria dos países do Grupo dos Sete. Em maio, o Japão hospedará uma cúpula do órgão.

O Japão ficou furioso com o lançamento de mísseis da China em torno de Taiwan em agosto, cinco dos quais caíram em águas perto do Japão, na primeira vez em que isso aconteceu. E o Japão está cada vez mais preocupado com o crescimento da atividade marítima de forças chinesas no Mar da China Oriental e ao redor das Ilhas Senkaku, que é um território disputado entre os dois governos.

Kishida disse que seu governo decidiu tomar medidas importantes destinadas a “reforçar fundamentalmente nossas capacidades de defesa”, incluindo aumentar os gastos militares e aumentar as habilidades de ataque com mísseis.

“Acredito que isso também será benéfico para as capacidades de dissuasão e de resposta da aliança”, disse ele.

Coreia do Norte

As mudanças acontecem enquanto os dois países percebem um comportamento mais ameaçador de China, Coreia do Norte e Rússia, que têm parcerias de décadas.

Em dezembro, o governo Kishida divulgou uma nova estratégia de segurança nacional na qual o Japão se comprometeu a gastar 2% de seu produto interno bruto em seu orçamento anual de defesa, um aumento substancial.

O governo Biden tem trabalhado em estreita colaboração com o governo japonês em uma série de outras questões de segurança na Ásia, incluindo o teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte e seu programa nuclear. As autoridades dos EUA têm procurado reforçar a cooperação com o Japão e a Coreia do Sul devido às ameaças de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte.

O Japão é um membro da coalizão Quad, que inclui Estados Unidos, Índia e Austrália. O país também cooperou com os Estados Unidos nas sanções aos controles de exportação da Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro.

