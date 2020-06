Mundo Contra o coronavírus, uma academia da Califórnia criou baias individuais para barrar saliva e suor

24 de junho de 2020

A construção de todas as cabines saiu por cerca de US$ 400 (R$ 2 mil). (Foto: Reprodução)

Vários Estados dos Estados Unidos permitiram a reabertura de lojas restaurantes e academias em meio à preocupação de garantir a segurança de seus clientes. E o dono da academia Inspire South Bay Fitness, em Redondo na Califórnia, Peet Sapsin, sabia que tinha de ser criativo para atrair os frequentadores novamente.

Sapsin e a mulher dele criaram cabines de plástico transparentes individuais, para que as pessoas possam manter distanciamento social e não espalhar gotículas de suor pelo ambiente da academia.

Ele disse que inicialmente ia exigir que os clientes usassem máscara o tempo todo, mas percebeu que as pessoas não conseguiam respirar direito enquanto faziam exercícios.

Segundo Sapsin, várias ideias foram colocadas no papel e depois eles construíram seu primeiro protótipo. “As cabines são feitas com canos de PVC e cortinas de plástico, uma alternativa mais barata ao acrílico.” O proprietário da academia disse que a construção de todas as cabines saiu por cerca de US$ 400 (R$ 2 mil).

A academia é higienizada diariamente, as janelas ficam abertas e os ventiladores ligados para que o ar circule. Cada cabine tem todos os equipamentos necessários para a sequência de exercícios, então a pessoa não precisa ficar indo de um lado a outro da academia para se exercitar. Dentro dos espaços também há produtos desinfetantes, para que as pessoas possam se higienizar depois do treino, disse Sapsin. Recorde de casos Arizona, Texas e Califórnia registraram novos recordes diários de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que fez os governos locais apertarem as regras de distanciamento social e pedirem que as pessoas fiquem em casa. O total de infectados pela doença em todo o mundo ultrapassou a marca dos 9,1 milhões, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam como o país com mais casos – 2,3 milhões – e mortes causadas pelo vírus – mais de 120 mil. Dois dos Estados mais populosos do país, Califórnia e Texas registraram mais de 5 mil novas infecções, quebrando recordes estabelecidos durante a pandemia. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que não quer reverter a abertura da economia. Para isso, ele pediu que os moradores usem máscaras, respeitem as regras de distanciamento social e só saiam de casa em situações absolutamente necessárias. “O lugar mais seguro para você é sua casa”, afirmou Abbott em entrevista concedida na terça-feira (23). Abbott e o governador da Flórida, Ron DeSantis, ambos republicanos, anunciaram planos para reforçar as orientações de distanciamento social revogando ou suspendendo licenças de locais de venda de bebidas alcoólicas que estejam violando as restrições. A Flórida, que já registrou mais de 103 mil casos de Covid-19 e 3,2 mil mortes, tem observado um aumento das infecções entre pessoas mais jovens. O Arizona também registrou um recorde de novos casos. Os 3.591 novos contaminados pela doença elevaram o total no Estado para mais de 58 mil, de acordo com o Departamento de Saúde local. A região se tornou um dos maiores focos da doença semanas depois do governador republicano Doug Ducey ter suspendido o confinamento da população. Na semana passada, ele decidiu permitir que as autoridades locais exijam que a população use máscaras em público para diminuir a propagação do vírus. Por outro lado, Nova York registrou a menor taxa de novos testes positivos para a Covid-19 desde março. No entanto, as autoridades de saúde estão monitorando áreas onde altas taxas de infecção ainda persistem. Algumas delas estão na cidade de Nova York, que nesta semana avançou para a segunda fase do plano de reabertura da economia. Trabalhadores voltaram aos escritórios e restaurantes foram autorizados a servir clientes em mesas em áreas externas. Em Nova Jersey, um dos Estados mais afetados pela pandemia, o governador democrata Phil Murphy anunciou que os parques estaduais poderão reabrir com 50% de capacidade. Funcionários e visitantes terão que usar máscaras para proteger seus rostos. Preocupada com a pandemia, a Universidade de Michigan anunciou que desistiu de sediar o segundo debate presidencial das eleições americanas.

