Rio Grande do Sul Contrabandista é preso com caminhonete roubada carregada de cigarros em São Borja

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No compartimento de carga e no interior da caminhonete foram encontradas diversas caixas e pacotes contendo cigarros contrabandeados Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta terça-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que estava transportando cigarros importados ilegalmente do Paraguai. A abordagem ocorreu na BR-285, em São Borja.

Em uma ação para o combate ao crime, os policiais abordaram uma caminhonete Fiat Toro com placas de Manaus/AM. No compartimento de carga e no interior da caminhonete foram encontradas diversas caixas e pacotes contendo cigarros contrabandeados.

O motorista informou que levaria a carga até Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado. Ao realizar a identificação veicular, a equipe verificou que o veículo era clonado e havia sido roubada no mês de junho na cidade de Rio Pardo. Foram apreendidos 32.000 mil maços de cigarros, além da caminhonete roubada.

O motorista, de 42 anos, morador de Venâncio Aires, já possuía antecedentes por receptação. Ele foi preso e conduzido com o veículo e mercadoria para a Polícia Federal. A ação contou com apoio do efetivo da Operação Guardiões das Fronteiras, realizada pela Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/contrabandista-e-preso-com-caminhonete-roubada-carregada-de-cigarros-em-sao-borja/

Contrabandista é preso com caminhonete roubada carregada de cigarros em São Borja

2024-10-29