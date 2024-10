Inter Polícia indicia torcedor do Inter que jogou pedras em ônibus do Grêmio em fevereiro

Imagens de torcedor que arremessou pedras em direção ao ônibus do Grêmio Foto: Reprodução Imagens de torcedor que arremessou pedras em direção ao ônibus do Grêmio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil indiciou um torcedor do Inter, acusado de arremessar uma pedra no ônibus do Grêmio, antes de Gre-Nal disputado em fevereiro pelo Campeonato Gaúcho 2024. A pena prevista é de reclusão entre um e dois anos e pagamento de multa.

Antes do clássico que ocorreu no dia 25 de fevereiro, ônibus que transportava torcedores do Grêmio para o Beira-Rio foi acertado com pedras vindas de um torcedor do Inter, que estava dentro do CT Parque Gigante. As imagens foram registradas pelo sistema de segurança local.

A Polícia Civil indiciou o torcedor, um homem de 33 anos, com antecedentes por vias de fato e lesão culposa no trânsito. O indiciamento ocorreu por atentar contra a paz no esporte, no artigo 201 da Lei Geral do Esporte e pelos crimes de dano, no artigo 163 do Código Penal.

