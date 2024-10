Grêmio Grêmio treina e se prepara para enfrentar o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

O Grêmio enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira, no Maracanã Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira (02), no Maracanã. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No último sábado (26), o Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na Arena, em Porto Alegre, e alcançou os 38 pontos no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (28), o Tricolor se reuniu para mais um dia de treinamentos, visando próxima partida contra o Fluminense, na sexta-feira (01), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As atividades iniciaram na academia e logo depois os atletas foram para o campo para começar os trabalhos com bola. O preparador de goleiros Mauri Lima e seu auxiliar coordenaram treinos de salto, impulsão e queda.

Os jogadores de campo, trabalharam com o preparador físico Mário Pereira com foco na movimentação, corrida e troca de direção. O técnico Renato Portaluppi comandou atividade focada em troca de passes, controle da posse de bola, finalização a gol e defesa.

