Contratações do BRDE somam R$ 322 milhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

“Essas operações se refletem em geração de emprego e renda. Seja nas mãos da iniciativa privada ou de prefeituras", disse Leite Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini “Essas operações se refletem em geração de emprego e renda. Seja nas mãos da iniciativa privada ou de prefeituras", disse Leite - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com foco em áreas estratégicas ao desenvolvimento econômico e melhorias na infraestrutura urbana, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) assinou, nesta quarta-feira (15), um conjunto de operações que somam R$ 322 milhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul.

Reunindo setores como cooperativas, empresas geração de energia com fontes renováveis, complexos turísticos e prefeituras, a assinatura ocorreu no Palácio Piratini e contou com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Refletindo o bom momento do agronegócio e a retomada mais forte das atividades, o BRDE deverá fechar 2021 se aproximando da marca de R$ 1,3 bilhão em financiamentos apenas para o RS.

“Essas operações se refletem também em geração de emprego e renda. Seja nas mãos da iniciativa privada ou das prefeituras, significam obras, investimentos e compra de equipamentos que trazem benefícios tanto para as empresas e seus negócios como para a arrecadação municipal e estadual, movimentando o ciclo virtuoso da economia. O BRDE fecha o ano com esse volume expressivo de operações de financiamento para o Rio Grande do Sul que, somado aos investimentos que o Estado está promovendo, faz com que tenhamos a expectativa de um 2022 de grandes resultados para o nosso Estado”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Além de crédito para investimentos para os quais o banco se valeu de diferentes fundings, os contratos incluem linhas de capital de giro – que ganhou espaço entre as operações por conta dos impactos da pandemia. Do total de R$ 322 milhões, os contratos voltados ao agro representam R$ 76,4 milhões. Destaque para os projetos de um frigorífico de frangos da Cooperativa Languiru e da ampliação das unidades da Cotricampo localizadas em Derrubadas e Humaitá. Neste ano, o banco soma mais de R$ 270 milhões em crédito contratado por produtores gaúchos.

TURISMO

Com a retomada gradativa do fluxo de turistas na medida que avança o programa de vacinação contra a Covid-19, os investimentos no setor representam uma grande demanda por financiamento junto ao BRDE.

São também quatro as contratações deste setor realizadas nesta quarta-feira prevendo investimentos em parques turísticos no Estado ou como capital de giro para retomada, totalizando R$ 51,1 milhões.

MULHERES

Com o objetivo de apoiar empresas que tenham mulheres no comando (ou com mínimo de 40% de sócias) e produtoras rurais, o BRDE Empreendedoras do Sul oferece financiamento para investimentos fixos e capital de giro, ambos disponíveis no valor de até R$ 1 milhão.

Lançado neste ano, o programa de crédito específico para mulheres empreendedoras superou a marca de R$ 43 milhões em financiamentos autorizados apenas no RS, dos quais mais de R$ 28 milhões já com contratos assinados.

Para que o crédito chegue ao maior número de interessadas, em especial beneficiando pequenas e médias empresas, uma das alternativas é atuar com instituições parceiras. É o caso do contrato que o BRDE celebrou com a ICC Serra, no valor de R$ 700 mil. Por meio do Banco do Povo, são liberados empréstimos pela modalidade de microcrédito para empreendedoras de vários municípios gaúchos.

ENERGIA

Dois são os contratos que o BRDE está fechando para projetos de geração de energia com fontes renováveis. A principal contratação se refere à implantação de uma pequena central hidrelétrica (PCH), no município de Tio Hugo, projeto liderado pela Coprel – Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, que terá financiamento do BRDE de R$ 81 milhões.

A outra contratação se refere a um parque de geração de energia com placas fotovoltaicas desenvolvido pela Coopernorte, que atende clientes em Viamão e Santo Antônio da Patrulha.

