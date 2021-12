Acontece Ensinamentos de vida e negócios do homem que levou a Tramontina para o mundo

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação)

O presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clovis Tramontina, lançou o seu livro “Paixão, Força e Coragem”, em outubro deste ano. Em biografia inédita, é possível conhecer a trajetória de vida do executivo a partir de histórias que o tornaram uma das figuras empresariais mais emblemáticas do país. A obra lançamento da Editora AGE, apresenta a visão do empreendedor para além do mundo dos negócios e relata que a aptidão de Clovis para ideias criativas começou ainda na infância.

Desde muito cedo, frequentou os corredores da companhia fundada pelo avô, Valentin, há 110 anos, na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. Com apenas oito anos, criou o time de futsal Real, que depois se tornou a premiada ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal).

Em 1980, aos 25 anos, levou o talento para os negócios à Tramontina. Trabalhou com vendas por mais de uma década e, aos 36, foi promovido a presidente da empresa. Na época, a marca, que era conhecida apenas no Rio Grande do Sul, tinha grande número de concorrentes.

Clovis, com uma capacidade criativa ímpar, fez do marketing o maior aliado para expandir os negócios. Com forte investimento em propagandas na grande mídia, a Tramontina se tornou conhecida e admirada por milhões de brasileiros. Tornar a empresa da família uma das favoritas no país foi apenas um dos grandes desafios da vida do gaúcho.

Anos mais tarde, em 1986, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença degenerativa. Os sintomas, como a perda parcial da visão e a limitação da mobilidade, o motivaram ainda mais a expandir a multinacional. Hoje, a Tramontina é uma potência mundial presente em 120 países.

O livro “Paixão, Força e Coragem” traz textos do governador Eduardo Leite, de Luiza Helena Trajano, de José Galló e da jornalista Fátima Torri e visões de empresários como Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Huck, entre outros.

Sobre Clovis Tramontina

Clovis Tramontina é empresário e atualmente ocupa o cargo de presidente da Tramontina, empresa fundada por seus avôs Valentin e Elisa Tramontina em 1911. No comando da empresa há mais de 30 anos, Clovis foi o responsável por tornar a marca conhecida internacionalmente.

