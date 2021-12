Acontece Central de Atendimento Funerário de Porto Alegre já funciona em nova sede

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia de apresentação da nova sede ocorreu na última segunda-feira (13). (Foto: Divulgação/ Fernando Riegel)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Central de Atendimento Funerário (CAF) já está operando em um novo endereço desde terça-feira (14). A nova sede, que conta com mais de 400 metros quadrados de área construída, fica localizada na rua Botafogo, número 1287, no bairro Menino Deus.

Segundo a Associação das Empresas Funerárias de Porto Alegre (Aefpoa), a mudança para o novo espaço tem o objetivo de proporcionar ao usuário do Sistema Funerário Municipal um suporte ainda melhor, mais célere e humanizado, além de adequar a estrutura.

O novo ambiente conta com instalações amplas, mobiliário novo e ambiente climatizado. No local, também funcionará a Central dos Cartórios para Registro de Óbitos – com atendimento 24 horas –, a Aefpoa e o Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS).

A cerimônia de apresentação da nova sede ocorreu na última segunda-feira (13) e contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, e do procurador-geral do município, Roberto Silva da Rocha. Também estiveram presentes, lideranças e empresários do setor funerário, de cemitérios e representantes dos cartórios de registro civil da Capital.

Sobre a CAF

Gerida pelas funerárias da Capital, a CAF funciona 24 horas e tem a função de proceder os trâmites legais de liberação para sepultamentos e cremações em Porto Alegre, translados de corpos a outros municípios e demais procedimentos. Também é responsável pela realização do sepultamento gratuito de pessoas em situação de vulnerabilidade social. De janeiro a novembro deste ano, a CAF fez mais de 20 mil liberações. No sepultamento gratuito, foram mais de 900 famílias carentes atendidas.

Confira o vídeo da cerimônia de apresentação do novo endereço, na segunda-feira (13):

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece