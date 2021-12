Acontece Maior rede de supermercados da Serra Gaúcha chega ao Litoral

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com 42 unidades ao todo, o grupo varejista está levando para o litoral mais oportunidades de emprego e crescimento econômico Foto: Divulgação Com 42 unidades ao todo, o grupo varejista está levando para o litoral mais oportunidades de emprego e crescimento econômico. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (16), às 9h, o Super Andreazza estará inaugurando a sua mais nova loja em Capão da Canoa, na Av. Paraguassu, 657, no Litoral Norte Gaúcho.

O novo empreendimento foi pensado tanto para quem veraneia quanto para quem mora no litoral.

O novo supermercado conta com uma ampla área onde o consumidor vai encontrar uma variedade de produtos das grandes marcas, açougue com carnes selecionadas, setor hortifrúti com frutas e verduras fresquinhas, padaria com produtos feitos na própria loja e estacionamento coberto. Isso tudo a poucas quadras da beira da praia.

Com 42 unidades ao todo, o grupo varejista está levando para o litoral mais oportunidades de emprego e crescimento econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece