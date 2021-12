Porto Alegre Porto Alegre tem mais três casos da variante Ômicron

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Foto: Freepik

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou nesta quarta-feira (15), mais três casos positivos para a variante Ômicron do coronavírus. Até agora, são seis em Porto Alegre. As amostras dos casos positivos seguem para realização de sequenciamento total no Lacen (Laboratório Central do Estado).

Os pacientes apresentam sintomas leves, cumprem isolamento domiciliar e relataram à vigilância epidemiológica terem recebido pelo menos uma dose de vacina contra Covid-19. Devido à inoperância dos sistemas do Ministério da Saúde, a condição vacinal de cada pessoa não pode ser confirmada até o momento.

A partir desta quarta-feira, a SMS divulgará diariamente atualização sobre a vigilância da variante. A Diretoria de Vigilância em Saúde reforça a importância das medidas preventivas – uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e esquema vacinal completo contra Covid-19 – incluindo a dose de reforço.

