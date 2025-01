Porto Alegre Contribuintes têm até 7 de fevereiro para pagar IPTU 2025 de Porto Alegre com desconto

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além do desconto fixo de 5%, a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) oferece reduções adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contribuintes de Porto Alegre que desejarem aproveitar os descontos oferecidos no pagamento do IPTU 2025 têm até o dia 7 de fevereiro para quitar o tributo em cota única.

Além do desconto fixo de 5%, a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) oferece reduções adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas, desde que o imóvel não tenha débitos inscritos em dívida ativa, além de até 3% para quem solicitou NFSE (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) ao longo de 2024.

“A soma desses benefícios representa uma economia significativa para os contribuintes que optarem pela quitação antecipada, podendo chegar até 11% do total do tributo”, explica a superintendente da Receita Municipal, Sandra Quadrado.

As guias para pagamento estão disponíveis no site do IPTU. Para acessar, basta informar o CPF ou CNPJ do proprietário e a inscrição do imóvel.

Descontos

Para ter acesso às informações de desconto, é necessário consultar no site do IPTU, na aba Cálculo, com as informações do imóvel. Nesta página é possível obter todas as informações sobre a formação do valor cobrado na guia, incluindo compensação pelo benefício enchente, quando for o caso, desconto obtido com notas fiscais de serviço, pela antecipação e desconto para bom pagador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/contribuintes-tem-ate-7-de-fevereiro-para-pagar-iptu-2025-de-porto-alegre-com-desconto/

Contribuintes têm até 7 de fevereiro para pagar IPTU 2025 de Porto Alegre com desconto

2025-01-14