Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

A prefeitura oferece o parcelamento em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela nesta quinta-feira Foto: Vinny Vanoni/PMPA A prefeitura oferece o parcelamento em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela nesta quinta-feira. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

Os contribuintes que ainda não pagaram o IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) deste ano de Porto Alegre têm uma nova oportunidade antes do início do processo de cobrança, com negativação, protesto e cobrança judicial. A prefeitura oferece o parcelamento em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela nesta quinta-feira (28).

“Aqueles que não quitaram o imposto ou não aderiram ao parcelamento até o dia 8 de março foram inscritos em dívida ativa. No entanto, ao efetuarem o pagamento da primeira parcela dentro do prazo estabelecido, poderão regularizar sua situação perante o fisco municipal”, explicou o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Quem aproveitar a oportunidade tem uma correção no valor de 2%. No entanto, a partir de abril, a multa de mora aumenta para 10%, somada a pelo menos 1% de juros sobre o valor total do débito.

“Além de juros menores, a adesão ao parcelamento e regularidade no seu pagamento garantem ao contribuinte a obtenção de descontos no próximo ano”, acrescentou o superintende da Receita Municipal, Sandra Quadrado.

As guias para pagamento podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 3289-1540, opção 1, ou no site do IPTU, no botão IPTU em dívida.

