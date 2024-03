Mundo Equipes buscam por desaparecidos após desabamento de ponte atingida por navio nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Vista da ponte Francis Scott Key, que desabou após a colisão de um navio de carga, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O secretário de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld, disse que oito pessoas estavam na Key Bridge no momento do seu colapso, na manhã desta terça-feira (26), em Baltimore, nos Estados Unidos.

Falando a repórteres em entrevista coletiva, Wiedefeld disse que duas dessas pessoas foram encontradas – uma está no hospital, a outra está bem e a busca pelas outras seis continua.

A temperatura da água é um fator crucial enquanto equipes de resgate procuram por pessoas desaparecidas após um navio derrubar uma ponte na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos.

As temperaturas da água no porto de Baltimore, perto do local do colapso da ponte, estão atualmente entre 7 e 8 graus Celsius.

Isso é uma temperatura perigosa para as pessoas que estão submersas nela e que “não estão preparadas para o que a exposição repentina pode fazer ao seu corpo e cérebro”, de acordo com um site de segurança em água gelada do Serviço Meteorológico Nacional americano.

Nadadores exaustos sem flutuação podem sobreviver em temperaturas de água de 4 a 10 graus Celsius por cerca de 30 a 60 minutos, enquanto o tempo provável de sobrevivência com flutuação é de duas a três horas, de acordo com a Universidade de Minnesota.

As operações de busca e salvamento já passaram da sexta hora desde a ocorrência do evento. O colapso aconteceu por volta de 1h30 no horário local desta terça-feira.

FBI descartou terrorismo

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o escritório local do FBI em Baltimore disse que “não havia nenhuma informação específica e crível que sugerisse qualquer ligação com o terrorismo neste momento” em relação ao colapso da ponte.

As equipes de resgate estão procurando pessoas na água depois que um enorme navio porta-contêineres colidiu com a ponte Francis Scott Key na manhã desta terça-feira.

Falando a repórteres em entrevista coletiva, Wiedefeld disse que duas dessas pessoas foram encontradas – uma está no hospital, a outra está bem e a busca pelas outras seis continua.

A colisão causou o colapso da ponte e jogou pessoas e veículos para a água gelada, disse o chefe do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore, James Wallace, durante uma coletiva de imprensa na manhã de terça-feira.

Duas pessoas foram retiradas do rio Patapsco, disse Wallace. Um deles não ficou ferido e o outro foi levado para um centro de trauma local em “estado muito grave”, disse ele.

Acredita-se que vários veículos tenham caído na água, incluindo um tão grande quanto um trator rebocador, disse Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore.

