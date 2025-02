Mundo Controladores de voo: atenção e raciocínio são exigências da profissão, conhecida como uma das mais estressantes do mundo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

No Brasil, 4,4 mil militares e 145 civis são responsáveis pelo trabalho. (Foto: Reprodução)

O áudio do controle de tráfego aéreo durante a colisão entre um avião e um helicóptero em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, na quarta-feira (29), chamou atenção para o trabalho realizado pelos controladores de voo.

Um controlador de voo gerencia o tráfego aéreo durante decolagens, voos e pousos. Em monitoramento e comunicação com os pilotos, os profissionais organizam o fluxo aéreo e evitam colisões.

“Raciocínio rápido, atenção difusa e bom planejamento” estão entre os requisitos da profissão, diz o tenente-coronel Edvaldo Natal Tonetti, chefe do Centro Operacional Integrado (COI) do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), em Brasília.

No Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) cuida do tráfego aéreo com 4.486 militares e 145 civis. O g1 visitou o Centro de Controle de Área em Brasília (ACC-BS ), que é responsável por 1/3 do tráfego aéreo do país (saiba mais abaixo).

A sargento Gabriela Maicá Rodrigues, de 32 anos, é uma das mulheres que atuam no controle de tráfego aéreo. Ela diz que o trabalho é desafiador e que a aviação é apaixonante.

O ACC Brasília controla entre 1.850 a 2.100 aeronaves todos os dias, o que equivale a cerca de 33,3% do tráfego aéreo nacional. O centro opera em todo o Distrito Federal e parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e São Paulo.

O centro possui três turnos de trabalho, sendo que cada um dura entre 7h30 e 9h. Devido a necessidade de atenção extrema, os controladores descansam por 30min a cada 2h de trabalho;

Cada turno conta com cerca de 40 profissionais;

A quantidade de aviões que um controlador monitora depende do setor e sua complexidade, mas o número pode chegar até 14 aeronaves ao mesmo tempo.

Veja os principais pré-requisitos para ser um controlador de voo, segundo o tenente-coronel Edvaldo Natal Tonetti:

* Bom planejamento;

* Atenção difusa (prestar atenção em mais de uma coisa, ao mesmo tempo);

* Conhecimento das normas;

* Raciocínio rápido;

* História da profissão.

De acordo com o tenente-coronel Edvaldo Natal Tonetti, chefe do Centro Operacional Integrado (COI) do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), os controladores são “extremamente” importantes para a segurança das viagens nacionais e internacionais.

Os primeiros cursos de formação para controladores de voo no Brasil datam do início dos anos 1940, quando foram baixadas instruções sobre a formação de sargentos especialistas da Aeronáutica.

“Em 1942 foi criada a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Em 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, aprovou o termo firmado pelo ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho, para organização e manutenção de uma escola técnica de aviação em São Paulo”, explica a FAB.

A Escola Técnica de Aviação (EVAv) começou a operar em 1943 para complementar a formação dos especialistas.

Os cursos que formam Controlador de Tráfego Aéreo (ATCO) no Brasil são:

* Curso de Formação de Sargento – Especialista em Controle de Tráfego Aéreo (CFS-BCT) na EEAR;

* Curso de Controlador de Trafego Aéreo (ATM-005) no Instituto de Controle do Espaço Aéreo.

Veja alguns dos requisitos para fazer o curso:

* Ter entre 17 e 24 anos;

* Ser brasileiro(a);

* Não estar respondendo por crimes;

* O controlador de voo, se militar, ingressa na profissão como Terceiro-Sargento da Força Aérea Brasileira (FAB);

* O salário inicial é em torno de R$ 4 mil.

