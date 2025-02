Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre têm passe-livre neste domingo, feriado de Navegantes/Iemanjá; confira o esquema especial de trânsito e transporte

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Motoristas devem evitar as avenidas Mauá e Castelo Branco, por onde passarão os fieis. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Neste domingo (2), feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes/Iemanjá, os ônibus de Porto Alegre têm passe-livre, linhas especiais e itinerários adequados ao evento. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também preparou um esquema de trânsito para atender à demanda, conforme detalhado no site prefeitura.poa.br.

Quem pretende de deslocar da Capital para o Litoral e Interior devem evitar os acessos pelo Túnel da Conceição, avenidas Castello Branco e Sertório, por onde passa o trajeto da procissão religiosa. A melhor opção é a Terceira Perimetral.

As homenagens começam às 7h, com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (rua Vigário José Inácio, Centro Histórico). Por volta das 8h, os fieis saem em procissão com a imagem da divindade pelas avenidas Mauá e Castello Branco, com as presenças de autoridades eclesiais e políticas, além de milhares de devotos que percorrem as ruas até o Santuário dos Navegantes, próximo à antiga Ponte do Guaíba. A festa é promovida pela Arquidiocese da Capital, com apoio da prefeitura.

Bloqueios e desvios

Na primeira etapa do bloqueio, às 7h, são instalados tapumes no acesso à Ponte do Guaíba pela avenida Sertório. O acesso à ponte deverá ser realizado pelas avenidas Farrapos, Cairu, Voluntários da Pátria e Castello Branco.

A segunda etapa, a partir das 7h30min, prevê bloqueio no trecho da avenida Mauá, entre as ruas Vigário José Inácio e Conceição. O tráfego da avenida Castello Branco será desviado no topo da elevada em direção ao túnel. Já o acesso à Estação Rodoviária será mantido. Também haverá bloqueio na avenida Castello Branco sentido Centro-Bairro, entre a rua da Conceição e Sertório.

Após a procissão, a avenida Sertório, entre a avenida Presidente Roosevelt e a rua Voluntários da Pátria, continuará bloqueada em função da festa nas imediações da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores acessarem a Capital, em direção ao Centro Histórico, será pela rodovia BR-116, avenida Farrapos e Alberto Bins.

Agentes da EPTC orientarão bloqueios e desvios de trânsito momentâneos com alterações em linhas de transporte urbano e metropolitano. Também acompanharão a circulação por meio das câmeras da central de controle e monitoramento da mobilidade e, se necessário, realizar ajustes. As informações serão atualizadas, em tempo real, nas redes sociais.

Os detalhes sobre linhas de transporte público, itinerários, periodicidade, desvios e outros aspectos podem ser conferidos no segmento de notícias do site da prefeitura.

(Marcello Campos)

2025-02-01