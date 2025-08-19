Porto Alegre Convenção Gaúcha de Supermercados: jantar de abertura reúne mais de mil personalidades em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Feira prossegue até esta quinta-feira no Centro de Eventos Fiergs. (Foto: Divulgação/Agas)

Realizado na casa de eventos NTX, em Porto Alegre, o jantar de abertura da 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2025) reuniu mais de mil protagonistas do segmento no Rio Grande do Sul e outros Estados. Dentre as presenças de destaque, presidentes de entidades, patrocinadores, autoridades e imprensa.

A Expoagas prossegue até esta quinta-feira (21) no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na avenida Assis Brasil nº 8.787 (bairro Sarandi) na Zona Norte da capital gaúcha.

O presidente da promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas, promotora da iniciativa), Antônio Cesa Longo, chamou a atenção para o simbolismo do encontro:

“Estamos chegando ao final de um ciclo importante em nossa entidade e a Expoagas 2025 será a coroação deste trabalho. Esperamos cada uma das lideranças do varejo, da indústria, do canal distribuidor e do setor primário, para celebrarmos juntos este momento da forma que melhor sabemos: trabalhando”.

Ele também ressaltou a parceria com Lindonor Peruzzo Jr., que assumirá a presidência da entidade em setembro. “Precisamos seguir dialogando e contribuindo para uma Agas ainda mais forte”, acrescentou. À frente da Agas por mais de 20 anos, Longo relembrou, ainda, os desafios e conquistas do período:

“Muitos foram os desafios que enfrentamos e superamos, sempre com o apoio irrestrito de uma diretoria forte e representativa, que chancelou os projetos e emprestou seu prestígio para que interiorizássemos a Agas em um movimento iniciado lá nos anos 1970”.

Dentre os avanços, citou medidas tributárias favoráveis, a aquisição de imóveis e a gestão financeira durante a pandemia de coronavírus (iniciada em 2020) e as enchentes recordes no Rio Grande do Sul em maio do ano passado.

Manifestação de líderes

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, comentou a possibilidade de supermercados venderem medicamentos isentos de prescrição: “Estamos avançando em relação a esta questão e devemos ter novidades até o final do ano”.

Já o secretário-adjunto do governo gaúcho, Gustavo Paim, destacou o impacto econômico do segmento supermercadista: “É um setor importante para a economia, com geração de emprego e renda”.

A vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, recordou os desafios das cheias históricas de 2024: “Vimos todas as dificuldades enfrentadas pela população gaúcha e a capacidade de reconstrução de cada gaúcho”.

O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, também se manifestou. Em sua fala, dedicou especial atenção à parceria entre indústrias e supermercados: “A indústria e o supermercado caminham juntos. Nosso setor supermercadista é um exemplo para o Brasil”.

Solidariedade e homenagens

Durante o jantar, a Agas anunciou a doação do saldo restante do projeto “Ajuda Sul” (criado após as enchentes de 2024) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre:

“Foram mais de R$ 2 milhões investidos na construção de casas, distribuição de vale-compras, aquisição de um drone de última geração para resgates e doação de marmitas, cestas básicas e mantas. Agora, a Agas doará o saldo restante deste projeto, que é da ordem de R$ 197 mil reais, ao hospital que mais salva vidas diariamente em nossa Capital”.

A cerimônia contou, ainda, com apresentações musicais de Renato Borghetti, Neto Fagundes e Shana Muller. Dentre os homenageados estavam o empresário Nelson Pacheco Sirotsky, que recebeu o prêmio “Supermercadista Honorário”, mais alta distinção concedida pela Agas a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor varejista e da economia gaúcha como um todo.

(Marcello Campos)

