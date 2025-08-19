Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Jogador defendia o Palmeiras desde 2018. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Grêmio confirmou nessa terça-feira (19) a contratação do lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos, que defendia o Palmeiras desde 2018. Experiente e vitorioso, o atleta assina contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2026.

Marcos Luís Rocha Aquino nasceu em Sete Lagoas (MG) e se profissionalizou no Atlético Mineiro, em 2008. Pelo Galo, disputou mais de 300 jogos e conquistou títulos históricos, como a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014.

Além disso, obteve destaque individual, sendo eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro em 2013, 2014 e 2015. Ao longo de sua trajetória, chegou a ser emprestado para clubes como Uberlândia (MG), CRB (AL), Ponte Preta (SP) e América (MG). Pelo Coelho, atuou por duas temporadas, ajudando a equipe a retornar à elite do Brasileirão e sendo escolhido, em 2010 e 2011, o melhor lateral-direito do Campeonato Mineiro.

Em 2013, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira pelo técnico Mano Menezes. Marcos Rocha também atuou por empréstimo no Palmeiras em 2018 e, no ano seguinte, foi adquirido em definitivo pelo clube paulista, que à época era comandado por Luiz Felipe Scolari.

A partir daí, construiu uma trajetória sólida e vitoriosa, tornando-se um dos jogadores mais importantes da história recente da equipe alviverde. Ao todo, foram oito temporadas e 12 títulos conquistados, entre eles duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Em 2022, voltou a ser eleito o melhor lateral-direito do País.

Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
