Inter Conversando com outros dois jogadores, Inter trava negociação com atacante Marrony

Por Leonardo Moll * | 23 de fevereiro de 2022

Atacante estava com negociação encaminhada para atuar em Porto Alegre Foto: Divulgação / Midtjlland Foto: Divulgação / Midtjlland

Com o acertado encaminhado desde a semana passada, Inter e Midtjlland estão com as negociações (envolvendo o atacante Marrony) travadas neste momento. Isto ocorre pelo fato do colorado estar conversando com outros dois atletas para o setor de ataque.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, o Inter e o staff do jogador estavam apalavrados, mas o clube “segurou” os documentos para fechar a contratação do atacante. Marrony, que já deixou claro sua vontade em retornar ao Brasil, aguarda a definição da negociação.

Os outros dois atletas nos quais o Inter teve interesse recentemente foram os atacantes Diego Rossi, do Los Angeles FC, e Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. Contudo, não obteve a liberação dos clubes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

