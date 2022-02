Inter Cacique Medina volta a citar processo de adaptação da equipe e projeta Grenal: “Temos que jogar com responsabilidade”

Por Leonardo Moll * | 22 de fevereiro de 2022

Técnico falou após a derrota diante do São José, no último domingo (20) Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

O treinador colorado conversou com a imprensa após a segunda derrota do Inter no Gauchão, dessa vez para o São José. Na entrevista coletiva, Medina voltou a falar sobre o processo de adaptação da equipe e já projetou o Grenal, que será disputado no próximo sábado (26).

Sobre o cássico, Alexander Medina destacou principalmente a responsabilidade que o elenco precisa ter para a partida: ”Jogar Grenal não é para qualquer um. Temos que ter responsabilidade. A mentalidade será positiva, de bastante confiança. Temos que nos recuperar para esta semana.”

Na sequência, o técnico voltou a ser questionado sobre a demora da equipe em compreender seu estilo de jogo, e respondeu: “Estamos começando a trabalhar. Como são todos os processos, o início sempre é mais difícil. Estamos em busca de acelerar o processo de adaptação da equipe.”

Por fim, o uruguaio comentou sobre alternativas para o time titular não só para o Grenal, mas nas próximas partidas: “Estamos vendo opções. Experimentando. Não dá para apertar um botão e sair com a melhor equipe, temos que ter tranquilidade durante o processo.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

