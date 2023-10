Últimas Convivência entre diferentes é tema de filme em sessões especiais no GNC Cinemas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Assinalando o Dia das Crianças, rede no RS e em SC vai receber quase 3 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foto: Divulgação Assinalando o Dia das Crianças, rede no RS e em SC vai receber quase 3 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O GNC Cinemas promoverá sessões para crianças e adolescentes na faixa de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade. Na próxima segunda-feira (16), às 10h, quase 3 mil crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina poderão assistir, nas maiores salas da rede, ao filme “Elementos”, disponibilizado pela Walt Disney em parceria. Os convidados vão receber alimentação por conta do GNC e parceiros, que também viabilizarão o transporte.

A diretora de marketing do GNC, Lucia Cuervo Silva, destaca que esta ação é comemorativa ao Dia das Crianças. “O cinema é sinônimo de magia, cultura e entretenimento. Então, queremos proporcionar aos estudantes momentos de diversão entre amigos e também ao lado dos professores”, afirma a executiva da rede em atividade desde 1991.

O longa-metragem “Elementos”, da Disney e Pixar, é ambientado na Cidade Elemento, onde vivem seres do fogo, água, terra e ar. Os quatro possuem forças e fraquezas que são afetadas pela presença um dos outros. Enquanto lidam com suas rotinas, eles também precisam saber quando evitar um determinado elemento para não ocorrer algum problema. A história apresenta Ember, uma jovem impetuosa, cuja amizade com Wade, um garoto sentimental, divertido e que segue o fluxo das coisas, desafia suas crenças sobre o mundo no qual vivem. Uma das lições que ficam depois de assistir à animação é o quanto todos necessitam saber lidar melhor com o que é diferente e olhar para além das aparências.

Confira os cinemas que vão receber as crianças

GNC Praia de Belas (Porto Alegre/RS)

GNC Iguatemi (Porto Alegre/RS)

GNC Caxias (RS)

GNC Balneário Camboriú (SC)

GNC Criciúma (SC)

GNC Blumenau (SC)

GNC Mueller (Joinville/SC)

GNC Garten (Joinville/SC)

2023-10-11