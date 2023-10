Inter Gurias Coloradas enfrentam nesta quinta o Boca Juniors pela Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na última partida, a equipe feminina do Inter venceu o América de Cali por 4 a 2 na noite de segunda-feira. (Foto: Luiza Diniz/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas voltam a campo nesta quinta-feira (12), às 19h30mina, para disputa da terceira e última rodada do grupo D da Copa Libertadores. Diante do Boca Juniors, o Inter decidirá a liderança da chave, atualmente ocupada pelas próprias gaúchas, que somam seis pontos contra quatro das argentinas.

A equipe feminina do Colorado já está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O time venceu o América de Cali por 4 a 2 na noite de segunda-feira (9) e garantiu classificação com uma rodada de antecedência.

Válido pela segunda rodada do grupo D do torneio, o duelo foi disputado no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Bélen Aquino, Letícia Monteiro, Eskerdinha e Soll marcaram para o Inter, enquanto Catalina Usme e Wendy Natis anotaram para as colombianas.

Equipe masculina

Já o time masculino do Inter venceu o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (8), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado do clássico disputado no Beira-Rio, o Colorado subiu para a 12ª colocação na tabela e somou 32 pontos, mas ainda pode cair uma posição se o Cruzeiro vencer o Cuiabá.

Em virtude da Data Fifa, o Inter retornará a campo apenas no dia 18 de outubro. Fora de casa, o Inter enfrentará o Bahia, na Fonte Nova, a partir das 21h30min. Quatro dias mais tarde, time e torcida voltarão a jogar juntos diante do Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h.

Após a vitória do Colorado no Grenal 440, o técnico Eduardo Coudet elogiou o desempenho dos jogadores dentro de campo e descartou a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. “O mérito hoje é dos jogadores, agradeço a eles. Foram atrás do resultado e foram protagonistas. Hoje acho que ganhamos com muito merecimento”, afirmou Coudet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/gurias-coloradas-enfrentam-nesta-quinta-o-boca-juniors-pela-libertadores/

Gurias Coloradas enfrentam nesta quinta o Boca Juniors pela Libertadores

2023-10-11