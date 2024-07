Esporte Convocadas da Seleção Brasileira: veja a lista do técnico Arthur Elias para a Olimpíada de Paris

2 de julho de 2024

A presença de Marta, que pretende se aposentar no final do ano e disputará sua sexta Olimpíada, foi o principal destaque. Foto: Lívia Villas Boas/CBF

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira (2), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as 18 jogadoras convocadas, além das quatro suplentes, para defender a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. A presença de Marta, que pretende se aposentar no final do ano e disputará sua sexta Olimpíada, foi o principal destaque.

Outra veterana, a atacante Cristiane, do Flamengo, não foi chamada pelo treinador da Seleção, apesar de ser a artilheira do Brasileirão Feminino. Arthur Elias explicou que a jogadora teve bom desempenho nas convocações e, provavelmente, estaria na lista se fossem 23 nomes. Mas teve de privilegiar perfis distintos dentro da limitação de 18 nomes.

“A Cris foi bem nos jogos que teve oportunidade na seleção, fiquei muito satisfeito com desempenho da maioria. Gosto de olhar pelo lado positivo, ela sendo artilheira do Brasileiro, indo bem mais uma vez. Mas provável que estivesse na lista se fosse uma Copa com 23 jogadoras. Não falei com ela ainda, pelo respeito. A porta está aberta para ela”, disse Arthur Elias ao justificar a não convocação de Cristiane.

Atual tetracampeão brasileiro, o Corinthians é o time com maior número de convocadas. Ao todo, o time paulista possui seis representantes na lista de Arthur Elias. Orlando Pride, dos Estados Unidos, com três atletas, aparece logo na sequência.

A lista de Arthur Elias também deixa claro o processo de renovação da Seleção Brasileira. Apenas nove jogadoras das 23 convocadas para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em 2023, permanecem na lista: Marta, Adriana, Ana Vitória, Duda Sampaio, Kerolin, Tamires, Antonia, Rafaelle e Gabi Nunes. Nomes como Andressa Alves, Debinha, Angelina, entre outras, ficaram de fora.

A seleção inicia a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, a partir do dia 4 de julho com todas as convocadas. No dia 17, a delegação embarca para a França. Primeiro destino é Bordeaux onde faz a estreia contra a Nigéria. Segue para Paris, onde joga com o Japão. E retorna para Bordeaux para enfrentar a Espanha.

Goleiras: Lorena (Grêmio) e Tainá (América-MG).

Laterais: Antônia (sem clube), Tamires (Corinthians) e Yasmim (Corinthians).

Zagueiras: Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Thais Ferreira (Tenerife-ESP).

Meias: Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP), Duda Sampaio (Corinthians) e Yayá (Corinthians).

Atacantes: Adriana (Orlando Pride-EUA), Gabi Nunes (Levante-ESP), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage-EUA) , Marta (Orlando Pride-EUA) e Ludmila (sem clube).

