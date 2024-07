Esporte Pré-olímpico: sob novo comando, Brasil tem última chance de ir a Paris no basquete

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

O técnico Petrovic e o ala-pivô Mãozinha. Foto: Divulgação/CBB O técnico Petrovic e o ala-pivô Mãozinha. (Foto: Divulgação/CBB) Foto: Divulgação/CBB

Faltando poucas semanas do início da Olimpíada de Paris, o basquete brasileiro tem uma última oportunidade de marcar presença com seu time masculino. O Brasil estreou com vitória no pré-olímpico masculino de basquete. Nesta terça-feira (2), a Seleção esteve atrás durante a maior parte do jogo, mas virou no último quarto e bateu Montenegro por 81 a 72. O resultado encaminha a classificação brasileira para as semifinais do torneio, que acontece em Riga, na Letônia.

Os montenegrinos são o principal obstáculo do Grupo B, que tem também Camarões (adversário na próxima quinta-feira, às 13h). Os dois primeiros avançam a uma fase semifinal contra os dois classificados do Grupo A, que tem Filipinas, Geórgia e Letônia.

A importância da vitória desta terça passa também por uma possível classificação na primeira colocação, diminuindo as chances de cruzar antecipadamente com os donos da casa, que dificilmente não avançarão no topo de seu grupo. A Letônia foi carrasca da Seleção Brasileira no Mundial de Basquete, no ano passado, quando venceu por 104 a 84 e eliminou a equipe do torneio.

No Mundial, o Brasil perdeu chance de se classificar aos Jogos, e as vagas das Américas ficaram com Estados Unidos e Canadá. De lá para cá, o comando mudou. Gustavo de Conti deixou a equipe e a opção da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) foi trazer de volta o croata Aleksandar Petrovic, que comandou a seleção de 2017 a 2021.

O técnico não fez muitas mexidas nos nomes chamados. A grande novidade para a competição é a presença do ala-pivô Mãozinha, de 23 anos, ex-Corinthians e com boa passagem pelo Memphis Grizzlies na última temporada da NBA. Além dele, o Brasil tem o ala Gui Santos, do Golden State Warriors, vindo de temporada no basquete dos Estados Unidos.

O grupo tem Marcelinho Huertas, Yago, Raulzinho, Georginho, Didi, Vitor Benite, Leo Meindl, Gui Santos, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Mãozinha e Felício.

Em preparação para o pré-olímpico, o Brasil fez três amistosos: venceu a Polônia (91 a 75) e perdeu para Croácia (91 a 81) e Eslovênia (86 a 80). Caboclo foi o principal nome brasileiro nas três partidas, com 21, 16 e 19 pontos, respectivamente.

