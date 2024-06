Inter Convocado pela Seleção Equatoriana, Valencia pode ser desfalque no Inter por até seis semanas

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Dirigentes colorados tentam postergar a apresentação do atacante (foto) ao técnico Félix Sánchez Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O atacante Enner Valencia foi convocado, na manhã desta quinta-feira (30), para a seleção do Equador que disputará a Copa América e pode desfalcar o Inter por mais de dez partidas no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Na pior das hipóteses, Valencia ficará longe do Colorado por até seis semanas. Entretanto, os dirigentes colorados tentam postergar a apresentação do atacante ao técnico do Equador, Félix Sánchez, deixando o jogador fora de três amistosos preparatórios para a Copa América. Apesar da convocação, Valencia pode retornar mais ao clube cedo caso a seleção equatoriana não chegue às fases decisivas do torneio.

A Copa América será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Os amistosos do Equador contra Argentina, Bolívia e Honduras começam no dia 9 de junho.

Caso não haja sucesso no pedido de postergação da apresentação à seleção, Valencia poderá ficar à disposição do Inter nas partidas contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, neste sábado (1º), e o Real Tomayapo, na próxima terça (04), na Bolívia, pela Sul-Americana.

