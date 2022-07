Rio Grande do Sul Cooperação garante obras no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo

O início dos voos diretos do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju para o Aeroporto Internacional de Guarulhos está previsto para outubro deste ano. Foto: Divulgação

Já iniciaram as obras para ampliar o espaço de segurança localizado ao final da pista de pouso, a Resa (Runway End Safety Area), no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. A concretização desta obra é uma necessidade para a operação nas duas cabeceiras para a aeronave Boeing 737-700/800 da Gol Linhas Aéreas em Santo Ângelo.

O projeto de ampliação do aeroporto regional mobiliza lideranças municipais, estaduais e federais. O Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária da última segunda-feira (11), e visa firmar um acordo de cooperação com as entidades em prol do desenvolvimento das obras de terraplanagem e especificações técnicas da Resa. A parceria entre a Administração Municipal, Sindicato Rural e a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI Santo Ângelo).

Para o presidente da Acisa Missões (Associação Comercial, Cultural, Industrial, Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo), Mauro Tschiedel, uma das entidades que está à frente do movimento em prol do aeroporto, “a união que estamos vendo hoje vai frutificar em várias áreas, por vários anos, pois demonstra uma visão de futuro necessária para o nosso desenvolvimento. A contribuição que os produtores estão dando para a nossa região é algo inédito, e como presidente da Acisa, me sinto muito feliz de estar vivendo este momento de união e empenho”.

Quase uma centena de máquinas, entre tratores, scrape´s, motoniveladoras, rolos compactadores, dragas e escavadeiras, de produtores rurais e empresários estarão trabalhando para que a obra se concretize o mais rápido possível. Tschiedel destaca ainda que a conclusão da obra permitirá que tenhamos mais segurança nos voos operados.

De acordo com o projeto, a Resa terá 90 metros de comprimento, 60 metros de largura e mais de 6 metros de desnível. Conhecida no Brasil como “área de escape”, a Resa é uma área de segurança, simetricamente estendida do final da faixa da pista para a maior distância que for praticável. Tem como objetivo reduzir o risco de danos aos aviões em caso de toque antes de alcançar a cabeceira ou que ultrapassem acidentalmente o fim da pista de pouso e decolagem.

Com a obra da Resa em andamento, o início dos voos diretos do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos está previsto para outubro de 2022.

