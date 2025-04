Colunistas COP30 na mira!

Por Leandro Mazzini | 14 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O custo total dos contratos firmados pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) para a realização da COP30 em Belém (PA), em novembro, poderá subir 60% caso as empresas que venceram a licitação sejam substituídas por concorrentes. O Tribunal de Contas da União analisa contestação das concorrentes. No Lote Azul, voltado à estrutura que receberá autoridades internacionais, a DMDL ganhou o certame com proposta de R$ 211 milhões. Se for desclassificada, o beneficiado deve ser o Consórcio Fast/Deponto/Soluction, que cobrará R$ 358 milhões – acréscimo de R$ 147 milhões. No Lote Verde, destinado ao público em geral, o Consórcio Pronto RG foi o escolhido, com um orçamento de R$ 86 milhões. Em caso de desclassificação, o contrato deve ser herdado pelo Consórcio 11060/2025 – OEI/COP30, cuja proposta é de R$ 117 milhões – R$ 31 milhões a mais. Nesse cenário, o custo das contratações passaria dos atuais R$ 297 milhões para R$ 475 milhões, um aumento de R$ 178 milhões – praticamente 60% a mais do que o previsto inicialmente. O ministro do TCU Bruno Dantas, que relatou a representação do líder da oposição, deputado federal Zucco (PL-RS), negou o pedido cautelar para a suspensão da licitação, destacando justamente a economia de recursos propiciada pelas propostas vencedoras.

Quase cassado

Ninguém na Câmara acredita que o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) escapa da cassação. O diagnóstico é dos próprios apoiadores, sob anonimato. Admitem que Glauber brigou com todo mundo na Casa nos últimos anos. O desdém vem até de grupo de deputados que tratava churrasco, a passos dele, enquanto anunciava greve de fome.

Ah, governador…

Mauro Mendes (União), governador de Mato Grosso, chamou deputados estaduais de caboclos, um desrespeito na visão dos parlamentares. O motivo foi veto da Assembleia a um PL do Executivo pelo fim dos mercados nos presídios que vendem produtos de higiene pessoal. “Ele pode muito, mas não pode tudo”, diz um deputado que o apoiava.

China e CELAC

O Governo da China ficou de olho na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), prestigiada pelo presidente Lula da Silva. Após o encontro da esquerda em Honduras, os chineses querem realizar um grande evento em Pequim para celebrar os 10 anos da parceria com o bloco, em maio.

Tá valendo nada

O Brasil ocupa o penúltimo lugar em 2025 entre os países da América Latina quando se converte o salário mínimo em dólares. A renda do brasileiro chega a valer US$ 248,53, na frente apenas da Nicarágua, com US$ 211,13. O Chile fica em 1º no ranking com o salário valendo US$ 510. Os dados são do EL CEO, site mexicano de negócios.

Som na caixa!

Com talento reconhecido por gerações, e mais de 40 anos de estrada, o cantor Nasi, do Ira!, não deve nada a ninguém, e não tem medo do que diz. “Sempre fui um social-democrata”, conta, ao justificar o grito “sem anistia” em show em Minas. Saiu mais forte do episódio, ganhou mais de 70 mil seguidores apenas no Instagram e, a despeito de três cancelamentos no Sul, a banda mantém dezenas de shows até dezembro.

