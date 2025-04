Bruno Laux Lula planeja intensificar encontros com deputados e senadores após a Páscoa

Por Bruno Laux | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente Lula. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estreitamento de laços

Passado o feriado de Páscoa, o presidente Lula deve dar continuidade aos planos de ampliação do número de reuniões com deputados e senadores. Os encontros, acompanhados pela ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, integram a estratégia de aproximação do Planalto com o Legislativo, sugerida por membros da cúpula do Congresso durante a viagem de uma comitiva de Brasília à Ásia.

Compromissos no Rio

O presidente Lula inicia a semana cumprindo agendas no Rio de Janeiro, onde inaugura nesta segunda-feira, em Campos dos Goytacazes, o novo campus da Universidade Federal Fluminense. Integrada ao giro presidencial pelos estados brasileiros na busca de melhora da aprovação do governo, a participação no evento contará também com novos anúncios de investimentos na área da Educação.

Procedimento extenso

A cirurgia à qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido neste domingo no hospital DF Star, em Brasília, levou cerca de 12 horas para ser concluída. Segundo boletim médico, o procedimento, realizado sem intercorrências, foi realizado para a liberação de aderências intestinais do ex-mandatário, além da reconstrução de sua parede abdominal.

Redirecionamento de multas

A Câmara dos Deputados, que segue trabalhando “remotamente” em decorrência do feriadão, votará em plenário virtual nesta semana a proposta que prevê o uso de recursos de multas de trânsito para financiar carteiras de habilitação para pessoas de baixa renda. Para receber o benefício, que cobrirá as taxas e demais despesas relativas ao processo de formação de condutores, os cidadãos deverão estar incluídos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

Prefeitos pela Alfabetização

Também está na pauta da Câmara desta semana o projeto de resolução da Mesa Diretora da Casa que cria a Medalha Prefeitos pela Alfabetização. A honraria, a ser concedida anualmente pela Casa, será destinada a três líderes municipais por unidade da Federação que tenham se destacado no combate ao analfabetismo escolar.

Turismo educacional

Avançou na Comissão de Turismo da Câmara a proposta de criação de um programa de turismo educacional para estudantes do ensino médio público fundamental e médio. Com prioridade para escolas localizadas em regiões com menor acesso a parques, bairros históricos e monumentos, a iniciativa busca incentivar visitas a locais com importância histórica, turística, paisagística e ambiental em todo o Brasil.

Patrimônio religioso

O deputado Gilvan Máximo (Republicanos-DF) protocolou na Câmara um projeto de alteração do Código Penal para proteger o patrimônio de organizações religiosas e a liberdade de culto. O parlamentar sugere a instituição de um agravante para a prática de crime contra quem estiver assistindo a celebrações religiosas, visando estabelecer uma repressão mais rigorosa contra “a fúria sacrílega dos salteadores de templos”.

Proteção de juízes

Validado pelo Senado na última semana, segue para sanção presidencial o projeto que classifica como homicídio qualificado e crime hediondo o assassinato de juízes, promotores, policiais e outras autoridades do sistema de justiça. De autoria do deputado federal Roman (PSD-PR), a medida também se estende aos cônjuges, companheiros e parentes, inclusive por afinidade, até o terceiro grau.

Opinião popular

A consulta pública no portal e-Cidadania sobre o projeto do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que concede anistia aos acusados e condenados pelo 8 de Janeiro, já contabilizou cerca de 1 milhão de votos. Do total, mais de 598 mil se manifestaram contra a medida, enquanto 562 mil apoiaram a concessão do perdão.

Abono salarial

O Ministério do Trabalho inicia nesta terça-feira o pagamento do terceiro lote do Abono Salarial. Nesta etapa, serão contemplados cerca de 4,3 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril, a partir da liberação de R$5,1 bilhões em benefícios.

Posse no Executivo

Os 1,4 mil servidores temporários contratados para atuar em projetos relacionados à reconstrução pós-catástrofe do RS passam a integrar o Executivo gaúcho a partir desta segunda-feira. Os recém-chegados serão recebidos pelo vice-governador Gabriel Souza e pela secretária de Planejamento, Danielle Calazans, para admissão coletiva, ao lado de outros 200 servidores concursados contratados para diferentes órgãos do governo estadual.

Imóvel à venda

O Executivo gaúcho promove nesta quarta-feira o leilão para a venda de um imóvel no Rio de Janeiro, integrado ao acervo patrimonial do RS. O espaço de 248 metros quadrados, localizado no 15º andar de um prédio no Centro da capital fluminense, está avaliado em R$545 mil.

Rolê da Vacina

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre inicia neste mês uma nova fase do programa Rolê da Vacina, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes do município. A ação, integrada neste ano à Estratégia de Vacinação das Escolas 2025, do Ministério da Saúde, mobiliza equipes de saúde nas escolas da Capital para facilitar o acesso aos imunizantes e conscientizar os jovens sobre sua importância.

Concessão do DMAE

O prefeito Sebastião Melo reúne-se nesta segunda-feira com vereadores aliados para apresentar o projeto de concessão do DMAE. A reunião dará início às articulações da base governista com o objetivo de avançar com o texto na Câmara Municipal, para onde deve ser encaminhado até o final de abril.

Abril Laranja

A iluminação cênica da fachada do Palácio Farroupilha segue configurada na cor laranja até o final de abril, em alusão ao Mês da Conscientização e Combate aos Maus Tratos de Animais. Lembrada na Assembleia gaúcha pelo deputado Luciano Silveira (MDB), a ação internacional tem origem em uma iniciativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais visando conscientizar a população sobre o tema.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/lula-planeja-intensificar-encontros-com-deputados-e-senadores-apos-a-pascoa/

Lula planeja intensificar encontros com deputados e senadores após a Páscoa

2025-04-14