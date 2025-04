Colunistas No MDB não tenho futuro nenhum, diz Osmar Terra

Por Flavio Pereira | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado federal Osmar Terra confirma que após 40 anos, vai deixar o MDB. (Foto: Zeca Ribeiro/Divulgação/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após 40 anos filiação ao MDB, o deputado federal Osmar Terra confirmou neste final de semana ao colunista sua intenção de mudar de partido. Seu rumo será o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Tenho 75 anos e uma longa trajetória política construída com coerência e princípios”, afirma Terra: “no entanto, não posso compactuar com os rumos que o MDB vem tomando, como o apoio aos governos de Eduardo Leite (PSDB) e a possibilidade de lançar o atual vice, como candidato em 2026. Também me preocupa profundamente o alinhamento do partido com o governo Lula, o que contraria tudo aquilo em que acredito e defendo”. O deputado afirma que não pretende colar o nome de Lula no seu santinho, nas eleições de 2026 e antecipa que “não serei candidato do MDB nestas condições”. Terra revela já ter conversado com o presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi, para deixar o MDB antes da janela partidária de abril:

– No MDB não tenho futuro nenhum. O que vou fazer? Estou cansado de ser oposição dentro do partido. Vou me candidatar para deputado federal e quero ter chance de me eleger, por uma legenda que cresça e não por uma que encolhe, como é o caso do MDB.”

Câmara de Ijuí pode cassar vereador que acusou servidores da prefeitura de trabalharem “chapados”.

O prefeito de Ijuí Andrei Cossetin (PP) pediu à Câmara a cassação do vereador César Busnello (PDT) por quebra de decoro parlamentar. A Câmara de Vereadores de Ijuí acatou, por 10 votos favoráveis e 3 contrários, denúncia do prefeito Andrei Cossetin (PP) contra o vereador César Busnello (PDT) para que seja ele seja investigado por suposta quebra de decoro parlamentar. A denúncia é baseada em fala de Busnello na Tribuna da Câmara na sessão de 17 de março, quando era debatida moção de repúdio apresentada pelo vereador Bischoff (PSD) a projeto de Lei apresentado por deputado do Estado de São Paulo, que prevê criação de espaços públicos a consumidores de entorpecentes, em São Paulo. O que disse o vereador Busnello:

– É fácil falar de fora, mas o que nós temos feito pra solucionar a droga dentro da nossa casa? Nós temos comentários de bastidores de que secretário , servidores, CCs que usam drogas nas barbas do Executivo, e não fazem nada”. Tem cidadãos de Ijuí que dizem que muitas vezes chegam na prefeitura e tem pessoas chapadas lá dentro”.

Adriane Perim será a primeira mulher a presidir a Famurs

A prefeita de Nonoai, Ariane Perim, será a primeira mulher a presidir a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Ela venceu a eleição interna do PP para a indicação do presidente da entidade, Adriane somou 60% dos votos válidos dos prefeitos e vice-prefeitos do PP. Ela esposa de Salmo Dias, ex-prefeito de Rio dos Índios, que já foi presidente da Famurs.

Quem apoiou quem na vitória da prefeita Adriane

Adriane venceu os prefeitos de Três de Maio, Marcos Corso, de Cambará do Sul, Schamberlaen Silvestre, e de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues. Ela teve 174 votos, Volmir fez 91, Corso, 10 e Schamberlaen, sete.

Adriane teve o apoio do deputado federal Afonso Hamm. Covatti Filho (federal), Silvana Covatti, Frederico Antunes e Ernani Polo ficaram neutros na disputa. O deputado federal Pedro Westphalen, e os estaduais Guilherme Pasin, Marcus Vinicius, Adolfo Brito, Issur Koch e Joel Wilhelm, apoiaram o prefeito Volmir Rodrigues.

Ique Vedovatto, de Imbé, será vice da Famurs

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato (MDB) será o vice-presidente da Famurs. Ele obteve 134 votos dos 127 prefeitos e 109 vices numa eleição interna do partido, e derrotou Paulo Cataneo,de Soledade e Ana Paula Delolmo, de Cacequi.

Ministros do STF cobram do governo Lula retirada de assinaturas no requerimento de urgência do PL da Anistia

A nota publicada neste domingo no jornal O Globo (coluna da jornalista Bela Megale), indicando que foi identificada uma pressão de ministros do STF junto ao presidente Lula para que deputados da base aliada retirem as assinaturas no requerimento do pedido de urgência para votação do PL da anistia, recebeu forte reação contrária no Congresso Nacional.

Oposição vê “atentado aberto contra a independência do Poder Legislativo”

Em nota, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL) denuncia que “estamos presenciando um atentado aberto contra a independência do Poder Legislativo. É inadmissível que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam pressionando o governo para que interfira diretamente na atuação de deputados e senadores que apenas estão exercendo seu legítimo direito de legislar. O STF ultrapassou todos os limites ao se colocar como tutor da democracia, quando, na prática, tem agido como um ator político, promovendo perseguições seletivas, censura, prisões ilegais e agora, interferência direta nos processos legislativos. A separação dos poderes virou letra morta diante de uma Suprema Corte que age como se estivesse acima da Constituição. Não vamos permitir que o Congresso seja transformado em um puxadinho do Judiciário. Cada parlamentar aqui representa milhões de brasileiros que exigem respeito às suas vozes e à soberania popular”.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/no-mdb-nao-tenho-futuro-nenhum-diz-osmar-terra/

No MDB não tenho futuro nenhum, diz Osmar Terra

2025-04-14