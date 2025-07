Esporte Copa América Feminina: Gio Garbelini confia na força do time completo

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Gio Garbelini vai em busca do segundo título vestindo a amarelinha Foto: Lívia Villas Boas/CBF Gio Garbelini vai em busca do segundo título vestindo a amarelinha. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Com a final da Copa América Feminina se aproximando, Gio Garbelini — atacante da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid — mostrou confiança ao ser questionada sobre o confronto decisivo contra a Colômbia. A partida acontece neste sábado (2), às 18 horas, no Estádio Casablanca, em Quito, Equador.

“Acho que estamos preparadas, esperamos por esse momento há muito tempo. A Colômbia é uma equipe muito qualificada, mas no último jogo jogamos com uma a menos e mesmo assim elas não conseguiram criar muito. Agora, com as 11 em campo, vamos dar a vida e conquistar essa vitória”, declarou a atacante.

Gio foi uma das protagonistas na goleada por 5 a 0 sobre o Uruguai na semifinal, terça-feira (29). Brasil e Colômbia já se enfrentaram na fase de grupos da competição, em um duelo que terminou empatado sem gols. Na ocasião, a goleira Lorena foi expulsa, deixando a Seleção com uma jogadora a menos durante boa parte do jogo.

Quem é Gio Garbelini?

Aos 22 anos, Gio já coleciona passagens por alguns dos maiores clubes europeus: Barcelona, Arsenal e atualmente Atlético de Madrid. Vestindo a camisa 11 da Seleção Brasileira, ela vive a melhor fase da carreira com 8 gols e 6 assistências na temporada espanhola.

Essa é sua segunda participação na Copa América — a primeira foi em 2022, quando levantou o troféu como campeã. Gio também integrou o elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sua velocidade e explosão são marca registrada, tornando-a uma das peças-chave do esquema do técnico Arthur Elias.

Final da Copa América Feminina 2025

1. Brasil x Colômbia

2. Local: Estádio Casablanca, em Quito (Equador)

3. Data: sábado, 2 de julho

4. Horário: 18 horas

