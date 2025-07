Grêmio Fabián Balbuena é apresentado oficialmente como novo reforço do Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Durante o período de férias, Balbuena manteve a rotina de treinamentos por conta própria e garante estar em plenas condições físicas para estrear com a camisa do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Durante o período de férias, Balbuena manteve a rotina de treinamentos por conta própria e garante estar em plenas condições físicas para estrear com a camisa do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio oficializou nesta quarta-feira (30), no auditório da Arena, em Porto Alegre, a apresentação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, contratado até julho de 2027. Aos 33 anos e com uma carreira marcada por conquistas no futebol brasileiro, Balbuena recebeu das mãos do vice-presidente de Futebol, Alexandre Rossato, a camisa número 13 do Tricolor Gaúcho.

“Venho com mais experiência e com o objetivo de ajudar. O Grêmio é uma instituição muito grande, com um grupo muito bom, formado por grandes pessoas e com qualidade técnica. Acredito que vou me entrosar bem. Não faz uma semana que estou aqui e já me sinto como se estivesse em casa”, declarou Balbuena, demonstrando entusiasmo com o novo desafio.

O defensor também destacou a competitividade do futebol brasileiro e revelou que retornar ao país representa uma chance de ficar mais próximo da seleção paraguaia. Segundo ele, o aval da família foi essencial para a decisão.

Balbuena fez história no Corinthians, onde foi campeão brasileiro e ganhou a Bola de Prata. Sua identificação com o futebol brasileiro foi fortalecida pela convivência com compatriotas que marcaram época no Grêmio, como Rivarola, Arce, Gavilán e Riveros.

“Sempre acompanhei o Grêmio por meio dos paraguaios que atuaram aqui. E o Villasanti foi o principal responsável por eu estar aqui”, brincou o zagueiro, mencionando o companheiro de seleção e atual volante tricolor.

Mesmo antes da apresentação oficial, Balbuena já demonstrava dedicação. Durante o período de férias, seguiu treinando por conta própria e afirmou estar pronto fisicamente para vestir a camisa do Grêmio.

Antes da coletiva, o defensor visitou a nova sede do IGT (Instituto Geração Tricolor), vizinha ao auditório da Arena. No local, Balbuena conversou com funcionários, interagiu com crianças e elogiou o trabalho social promovido pelo Clube, reforçando seu envolvimento com a cultura gremista dentro e fora de campo.

Com experiência internacional e raízes latinas, Balbuena chega para fortalecer o sistema defensivo do Grêmio e traz consigo confiança, liderança e identificação com o futebol brasileiro — atributos que prometem agregar valor ao elenco tricolor.

