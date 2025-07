Rio Grande do Sul Em agenda no Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão visita Hospital de Clínicas Ijuí

30 de julho de 2025

A instituição, que é referência para mais de 3,6 milhões de gaúchos, recebeu, no ano passado, uma emenda de R$ 750 mil do parlamentar (E) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em passagem pelo Estado durante o recesso do Congresso Nacional, o senador Hamilton Mourão visitou, na manhã desta terça-feira (29), as instalações do HCI (Hospital de Clínicas Ijuí).

A instituição, que é referência para mais de 3,6 milhões de gaúchos, recebeu, no ano passado, uma emenda de R$ 750 mil do parlamentar. A verba foi destinada à reestruturação de uma sala cirúrgica. Por mês, o HCI realiza uma média de 530 cirurgias, 74% delas pelo Sistema Único de Saúde.

“Pude verificar de perto as melhorias implementadas em busca de um atendimento cada vez mais qualificado para Ijuí e região. Fico satisfeito e orgulhoso em contribuir, dentro do meu mandato, com emendas que estão sendo aplicadas de forma correta e responsável”, disse o político.

