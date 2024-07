Esporte Copa América: Grupo C tem Uruguai 100%, zebra e Estados Unidos eliminado

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogo entre Uruguai e Estados Unidos foi parelho até o fim. Foto: Divulgação/Copa America Jogo entre Uruguai e Estados Unidos foi parelho até o fim. (Foto: Divulgação/Copa America) Foto: Divulgação/Copa America

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo C da Copa América foi encerrado nesta segunda-feira (1º) em noite de reviravoltas emocionantes dos classificados para o mata-mata.

Grande favorito da chave, o Uruguai confirmou sua força e garantiu a classificação como líder com nove pontos conquistados. A segunda vaga ficou com a surpreendente seleção do Panamá.

Com a vaga praticamente assegurada, a Celeste bateu os Estados Unidos por 1 a 0, com gol de Mathías Olivera, e garantiu a primeira colocação da chave.

Os norte-americanos, que precisavam vencer para dependerem apenas de si pela classificação, foram do céu ao inferno rapidamente.

Isso porque, no outro jogo, o Panamá abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu o empate da Bolívia aos 24 do segundo tempo. A torcida da casa, em seu jogo, comemorou o gol no Arrowhead Stadium.

Naquele momento, a combinação de resultados dava a classificação para os Estados Unidos. Acontece que, na sequência, o Uruguai abriu o placar.

Para piorar a situação, 10 minutos depois, Eduardo Guerrero marcou o gol da classificação panamenha, que venceria a partida por 3 a 1 depois de gol de César Yanis.

Agora, as duas seleções aguardam a definição do grupo D. Nesse momento, a Colômbia, que lidera a chave, enfrentaria o Panamá nas quartas, enquanto o Brasil seria o rival do Uruguai. Os dois jogos ocorrerão no próximo sábado (6).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/copa-america-grupo-c-tem-uruguai-100-zebra-e-estados-unidos-eliminado/

Copa América: Grupo C tem Uruguai 100%, zebra e Estados Unidos eliminado

2024-07-02