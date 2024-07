Brasil Ministério da Saúde lança edital do Mais Médicos com 3.184 vagas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

De acordo com a ministra, atualmente há cerca de 25 mil profissionais no Mais Médicos. Foto: Marcelo Camargo/ABr De acordo com a ministra, atualmente há cerca de 25 mil profissionais no Mais Médicos. (Foto: Marcelo Camargo/ABr) Foto: Marcelo Camargo/ABr

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, divulgou, nesta segunda-feira (1º), que o programa Mais Médicos terá novo edital com 3.184 vagas. O anúncio ocorreu pelo X.

“Um novo edital do Mais Médicos, com 3.184 vagas! Anunciamos o edital em Salvador (BA), entre os anúncios do presidente @LulaOficial com o governador @Jeronimoba13. Quando assumimos, eram menos de 13 mil médicos pelo programa. Hoje, temos cerca de 25 mil”, escreveu.

Nas postagens, Nísia Trindade afirmou que o novo edital vai permitir a reposição de vagas com vista a chegar à meta de 28 mil médicos.

“O Mais Médicos é uma realidade, e faz diferença, numa Saúde da Família que hoje permite horários de atendimento estendidos, como na Bahia, onde já temos 80% de cobertura.”

Cotas

A ministra da Saúde acrescentou que, pela primeira vez, o edital seguirá a política de cotas. “São 20% das vagas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência. Seguimos assim nossa visão de inclusão. Vamos divulgar o edital! Temos muitos médicos aguardando essa oportunidade”.

Cobranças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou, nesta segunda-feira, a ministra. “Você melhorou muito”, afirmou Lula em discurso, dirigindo-se diretamente à ex-presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), em evento em Salvador.

Em meados de março, Nísia chorou em reunião após ser cobrada por uma melhor comunicação das ações de sua pasta.

No evento na Bahia, Lula relembrou o momento. “Eu disse: ‘Nísia, quando você for dar entrevista, tem que falar mais duro, mais grosso”, afirmou.

“Ela falou: ‘não, presidente, eu sou mulher e eu falo manso’. Ela me desmontou”, continuou o presidente.

Lula, porém, ponderou que não é pelo fato de “falar manso” que não se deve falar com “veemência”, para as pessoas saberem que se está “falando a verdade”

O presidente prosseguiu, falando desta vez de Margareth Menezes, cantora, compositora, atriz e ministra da Cultura de seu governo.

“Quando ela veio para ser ministra, ela gaguejava quando ficava na minha frente. Agora, ela está solta, cantando”, afirmou, provocando risadas da ministra da Cultura e dos demais presentes.

Ministério da Saúde lança edital do Mais Médicos com 3.184 vagas

