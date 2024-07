Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas e queda de geada

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Na cidade de Pinheiro Machado, os termômetros marcaram mínima de -6ºC. (Foto: Iara Puntel/ Metsul)

O Rio Grande do Sul experimentou nessa segunda-feira (1º) mais um amanhecer gelado. Na cidade de Pinheiro Machado (Sul do Estado) os termômetros registram mínima de -6ºC e todas as regiões do mapa gaúcho (exceto o Litoral) tiveram marcas abaixo de zero ao longo das primeiras horas do dia. Também houve queda de geada nas mais variadas áreas.

As menores marcas se deram nas áreas de maior altitude, notadamente na Serra do Sudeste e nos Campo de Cima da Serra. Em seu site, a empresa Metsul (metsul.com) detalhou:

“Como é comum quando a massa de ar frio se encontra estabilizada, com vento fraco ou calmo durante a noite, diferentemente do que ocorre no seu ingresso em que as mais baixas temperaturas se dão nos topos, as mínimas hoje se concentraram em baixadas”.

Em São José dos Ausentes, por exemplo, a mínima na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica sobre um morro, foi de -0,3ºC. Já estação particular em baixada indicou -5,3ºC. Porto Alegre, por sua vez, não teve temperaturas abaixo de zero, mas os 2,4ºC do início da manhã garantiram à cidade o seu dia mais frio do ano.

O frio prossegue: embora com mínimas mais altas, a tendência é de que esse terça-feira (2) traga mais um começo de dia “de renguear cusco”. Nas baixadas de São José dos Ausentes, deve amanhecer com -3ºC. A capital gaúcha, por sua vez, deve ter mínima entre 5ºC e 6ºC, enquanto pontos da Região Metropolitana devem registrar 1ºC a 3ºC.

Mínimas do dia

– Pinheiro Machado: -6,1ºC.

– São José dos Ausentes: -5,3ºC.

– Soledade: -4,7ºC.

– Vacaria: -3,7ºC.

– Getúlio Vargas: -3,3ºC.

– São Francisco de Paula: -3,2ºC.

– Lagoa Vermelha: -3,2ºC.

– São Marcos: -3,0ºC.

– Ernestina: -3,0ºC.

– Canela: -2,8ºC.

– Esmeralda: -2,4ºC.

– Livramento: -2,2ºC.

– Bom Jesus: -1,9ºC.

– Santa Rosa: -1,9ºC.

– Espumoso: -1,9ºC.

– Antônio Prado: -1,8ºC.

– Quaraí: -1,7ºC.

– Tapera: -1,7ºC.

– São Sepé: -1,7ºC.

– Não-Me-Toque: -1,7ºC.

– Passo Fundo: -1,7ºC.

– São José do Ouro: -1,7ºC.

– Pontão: -1,6ºC.

– Teutônia: -1,4ºC.

– Farroupilha: -1,3ºC.

– Tio Hugo: -1,3ºC.

– Muitos Capões: -1,3ºC.

– Venâncio Aires: -1,2ºC.

– Rosário do Sul: -1,1ºC.

– Porto Xavier: -1,1ºC.

– Três Coroas: -1,1ºC.

– Monte Alegre dos Campos: -1,0ºC.

– Pinhal da Serra: -0,6ºC.

– Coxilha: -0,6ºC.

– Ibirubá: -0,6ºC.

– Carazinho: -0,6ºC.

– São Luiz Gonzaga: -0,6ºC.

– Garibaldi: -0,5ºC.

– Pontão: -0,4ºC.

– Cruz Alta: -0,4ºC].

– Santa Maria: -0,2ºC.

– Ijuí: -0,1ºC.

Geada

Com o frio intenso, todas as regiões do Rio Grande do Sul amanheceram com geada. O fenômeno foi forte em muitas localidades e geou em Porto Alegre e em todo o interior.

“Chamou a atenção a formação de geada no Litoral Norte, inclusive nas praias, onde o fenômeno só ocorre em massas de ar frio intensas”, acrescentou a Metsul. Houve o registro de geada em Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, dentre outras praias da região.

(Marcello Campos)

