Copa América: seleção brasileira feminina goleia Peru por 6 a 0 e enfrenta Paraguai na semifinal

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

O Brasil tem 100% de aproveitamento, o melhor ataque e a melhor defesa. Foto: Thais Magalhães/CBF O Brasil tem 100% de aproveitamento, o melhor ataque e a melhor defesa. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

Mesmo com um time quase todo reserva e testando um novo sistema tático, com três zagueiras, a seleção brasileira feminina não teve dificuldade para golear o Peru por 6 a 0 nesta quinta-feira (21), no encerramento da primeira fase da Copa América. As brasileiras voltam a jogar na próxima terça-feira (26), contra o Paraguai, na semifinal da competição.

As três Dudas (Francelino, Sampaio e Santos) marcaram, assim como Geyse, Fê Palermo e Adriana, agora artilheira isolada da competição, com cinco gols. O Brasil tem 100% de aproveitamento, o melhor ataque (17 gols marcados em quatro partidas) e a melhor defesa (única seleção que não sofreu gol até aqui).

A seleção brasileira volta a jogar terça-feira, contra o Paraguai, pela semifinal. Uma partida que vale mais do que a vaga na decisão da Copa América. Quem vencer estará classificada também para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, e nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As duas seleções derrotadas nas semifinais vão disputar o terceiro lugar, que dará vaga no Mundial.

O jogo

Logo aos 47 segundos, Duda abriu o placar para o Brasil, completando sozinha o cruzamento da direita. Aos 16, Duda Sampaio ampliou, marcando seu primeiro gol pela seleção principal. Geyse fez o terceiro, aos 40, e três minutos depois Duda Santos marcou o quarto, cobrando pênalti sofrido por ela mesma. No segundo tempo, o Brasil fez dois gols em quatro minutos: Fê Palermo, de cabeça, e Adriana, de pênalti. Depois, perdeu a motivação e passou a atacar desordenadamente.

No outro jogo desta quinta, a Argentina venceu a Venezuela por 1 a 0, gol de Florencia Bonsegundo, e garantiu a segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, contra 12 do líder Brasil. Na próxima segunda-feira (25), Argentina e Colômbia farão a primeira semifinal da Copa América, em Bucaramanga.

No domingo (24), Chile e Venezuela vão disputar o quinto lugar, que vale uma vaga para a repescagem continental para a Copa do Mundo de 2023, junto com o quarto lugar da Copa América.

Ficha técnica

Brasil: Lorena; Letícia Santos, Kathellen (Tainara) e Fê Palermo; Duda Santos, Luana, Duda Francelino (Adriana) e Duda Sampaio; Gabi Portilho (Tamires), Kerolin e Geyse (Debinha). Técnica: Pia Sundhage.

Peru: Maryory Sánchez; Liliana Neyra (Yoselin Miranda), Grace Cagnina, Braelynn Llamoca e Scarleth Flores; Claudia Cagnina, Sandra Arévalo (Alex Kimball), Ariana Muñoz e Xioczana Canales (Stephannie Vásquez); Pierina Nuñez (Gladys Dorador) e Gretta Martínez. Técnico: Conrad Flores.

