Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Os confrontos das quartas de final serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho Foto: Divulgação/CBF Os confrontos das quartas de final serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil 2023. Os confrontos das quartas de final serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho.

O chaveamento está decidido até a final da competição. O confronto entre Grêmio e Bahia abrirá as quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h do dia 4 de julho, uma terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A CBF informou, nesta quinta-feira (15), que os três outros jogos serão disputados um dia depois.

O tricolor gaúcho se classificou para as quartas de final após eliminar o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O Grêmio venceu a Raposa por 1 a 0, gol do paraguaio Villasanti após primeiro jogo com empate sem gols na Arena em Porto Alegre.

Quem passar de Corinthians e América-MG enfrentará na semifinal o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Do outro lado, quem avançar em Grêmio e Bahia encara o vencedor do duelo rubro negro entre Flamengo e Athletico-PR.

Jogos de ida

4 de julho (terça-feira)

21h – Bahia x Grêmio

5 de julho (quarta-feira)

19h30 – São Paulo x Palmeiras

21h30 – América-MG x Corinthians

21h30 – Flamengo x Athletico-PR

Jogos de volta

12 de julho (quarta-feira)

19h – Grêmio x Bahia

21h30 – Corinthians x América-MG

21h30 – Athletico-PR x Flamengo

13 de julho (quinta-feira)

20h – Palmeiras x São Paulo

Premiação recorde

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Ao todo serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase e a final do certame. O campeão levará R$ 70 milhões, e o vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases.

O campeão da Copa do Brasil acumulará R$ 91,8 milhões se vier desde a primeira fase e fizer parte do grupo 1.

O montante de R$ 91,35 milhões vale para o clube que faz parte do grupo 2 ou R$ 90,35 milhões se vier do grupo 3.

Já se o campeão for uma das 12 equipes que entraram na terceira fase da competição, o prêmio acumulado em caso de título será de R$ 88,7 milhões.

Uma mudança significativa foi no critério de premiação aos clubes, que passam a ganhar de acordo com a divisão do Campeonato Brasileiro que disputam. Os clubes sem divisão nacional receberão o mesmo valor do pote dos clubes das Séries C e D.

