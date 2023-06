Brasil Número de brasileiros que se declaram pretos sobe em 10 anos e chega a 10,6%

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Em 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, 7,6% dos brasileiros se declararam pretos Foto: Divulgação/IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a parcela população brasileira que se declara de cor ou raça preta aumentou para 10,6% em 2022. Conforme a pesquisa da divisão de Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua divulgada nesta sexta-feira (16), a Região Nordeste registrou a maior proporção de pessoas declaradas de cor ou raça preta (13,4%), seguida pela Região Sudeste (11,2%), ao passo que, na Sul (5,4%), foi observado o menor percentual.

Em 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, 7,6% dos brasileiros se declararam pretos. Já em 2017, cinco anos depois, 8,6%. Foi o maior aumento entre os grupos raciais brasileiros.

Segundo o IBGE, a população declarada de cor ou raça parda é a maioria no país, com 45,3%, seguida pela branca, 42,8%, que reduziu 3,5 pontos percentuais em sua participação na população total.

A Região Sul registrou o maior aumento da proporção de pessoas pardas, de 16,7% para 20,9%. O Sudeste também apresentou uma alta entre 2012 e 2022, de 36,4% para 37,3%. Entretanto, todas as outras regiões do Brasil registraram queda nessa parcela da população no mesmo período.

O levantamento do IBGE também aponta que houve redução entre aqueles que se declaram brancos. Em 2021, eram 46,3% dos brasileiros. Já no ano passado, o percentual caiu para 42,8%, uma redução de 3,5 pontos percentuais.

Vale destacar que todas as grandes regiões do país registraram queda no número de pessoas que se consideram brancas, com destaque para o Sul: entre 2012 e 2022, essa parcela variou 6 pontos percentuais (p.p.), de 78,8% para 72,8% na região.

Em seguida veio o Sudeste, com uma redução de 4,4 p.p. nessa parcela da população em igual base de comparação, de 54,5% para 50,1%.

Já o Centro-Oeste registrou queda de 3,4 p.p. na mesma relação, de 39,5% para 36,1%.

IBGE divulgará, em 28 de junho, os primeiros resultados de população e domicílios do Censo Demográfico 2022. Conforme o instituto, será apresentado um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no Brasil em diferentes níveis geográficos e recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios.

Número de brasileiros que se declaram pretos sobe em 10 anos e chega a 10,6%

2023-06-16