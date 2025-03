Grêmio Copa do Brasil: Grêmio terá voo fretado para Minas Gerais

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Retorno para Porto Alegre está previsto para quinta-feira (13), às 11h Foto: Lucas Uebel/Grêmio Retorno para Porto Alegre está previsto para quinta-feira (13), às 11h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (12), o Grêmio enfrentará o Athletic, de Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil. A delegação embarca na tarde desta terça (11) em um voo fretado para São João del-Rei, cidade no interior do Estado mineiro.

Na primeira fase da competição, contra o São Raimundo, de Roraima, o Tricolor também fez viagem fretada. Na ocasião, o time conseguiu o empate por 1 a 1 no final do segundo tempo e garantiu a classificação nos pênaltis.

O duelo com o Athletic-MG é único. Pelo regulamento, em caso de empate no tempo normal, a decisão por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil será em cobranças de penalidades máximas. O grupo de atletas do Tricolor trabalhou na manhã desta segunda-feira, com foco nos ajustes para o duelo.

Os jogadores foram divididos em grupos para efetuar uma dinâmica técnica de troca de passes curtos e de média distância, fazendo o deslocamento de uma estação para a outra. Por fim, uma movimentação em campo reduzido foi executada por parte do elenco, com foco nos ajustes de posicionamento defensivo e circulação de posse de bola até a finalização para o gol.

O retorno da equipe para Porto Alegre está previsto para quinta-feira (13), às 11h, em outro voo fretado. No restante da semana, o Grêmio finaliza a preparação para a final do Campeonato Gaúcho, contra o Inter, no Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/copa-do-brasil-gremio-tera-voo-fretado-para-minas-gerais/

Copa do Brasil: Grêmio terá voo fretado para Minas Gerais

2025-03-10