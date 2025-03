Grêmio Braithwaite lamenta derrota no clássico mas diz que final não está definida

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tricolor precisa vencer a partida de volta com três gols de diferença Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor precisa vencer a partida de volta com três gols de diferença. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio foi derrotado em casa pelo Inter por 2 a 0, no último sábado (8), na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. Na saída de campo após o confronto, Braithwaite lamentou a derrota, mas diz que nada está definido.

“Acho que começamos muito bem, mas em dois momentos ficamos sob pressão com agressividade e tomamos dois gols. Precisamos melhorar isso, mas não vejo nada que não possamos corrigir. Vejo a situação de forma positiva. Hoje foi uma pena, mas não temos desculpas, temos que buscar a vitória na casa deles”, disse o atacante.

O jogador também foi perguntado sobre a partida contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (12), às 19h30min, no interior de Minas Gerais.

“Somos jogadores de futebol, trabalhamos para isso, então não se preocupe, estamos preparados para tudo”, concluiu.

O partida de volta da decisão acontecerá no domingo (16), no Beira-Rio, às 17h45min. Para conquistar o título, o Tricolor precisa vencer com uma diferença de três gols. Caso o confronto termine com uma diferença de apenas dois gols, será decidida nos pênaltis. Em caso de vitória por apenas um gol, empate ou derrota, o título estadual retornará ao Beira-Rio após 9 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/braithwaite-lamenta-derrota-no-classico-mas-diz-que-final-nao-esta-definida/

Braithwaite lamenta derrota no clássico mas diz que final não está definida

2025-03-10