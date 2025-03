Inter Roger Machado veste camisa antirracista durante Grenal

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Camiseta foi usada em homenagem ao atacante Luighi, jogador do Palmeiras sub-20 vítima de racismo na última semana Foto: Ricardo Duarte/Inter Camiseta foi usada em homenagem ao atacante Luighi, jogador do Palmeiras sub-20 vítima de racismo na última semana. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na partida entre Grêmio e Inter, o técnico Roger Machado entrou em campo com uma camiseta com mensagem antirracista. A peça era preta, com o escudo colorado simulando o pulso cerrado, símbolo da luta contra o racismo.

A vestimenta do treinador é uma homenagem ao atacante Luighi, do sub-20 do Palmeiras, que foi vítima de ataques racistas durante uma partida da Copa Libertadores da categoria. Durante o confronto, os torcedores do Cerro Porteño, do Paraguai, cuspiram nele e o chamaram de macaco, imitando os gestos do animal.

Antes da partida, foi a vez do Grêmio fazer uma ação contra o preconceito. Através do projeto Clube de Todos e em parceria com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, o Tricolor Gaúcho distribuiu folders informativos aos torcedores na área da esplanada da Arena.

O Inter volta a campo neste domingo (16), para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. O Colorado enfrentou o Grêmio, na Arena, no último sábado (8), e venceu a partida por 2 a 0, gols de Carbonero e Alan Patrick.

