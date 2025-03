Mundo Musk diz que instabilidade no X ocorre por “ataque cibernético massivo”

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Ao tentar abrir o X pelo celular ou navegador, as páginas ficam apenas carregando. (Foto: Reprodução)

A rede social X (antigo Twitter), de Elon Musk, foi atingido por três ondas de instabilidade desde a manhã desta segunda-feira (10). O bilionário alega terem sido causadas por um ataque cibernético. De acordo com o site de rastreamento de interrupções DownDetector, os problemas começaram por volta das 7h, horário de Brasília, quando até 20.538 usuários relataram problemas.

Ao tentar abrir o X pelo celular ou navegador, as páginas ficam apenas carregando ou exibem a mensagem: “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página”. Usuários em países como França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Índia, Austrália e México também enviaram notificações sobre instabilidade.

Os problemas diminuíram temporariamente antes de quase 40 mil usuários relatarem interrupções às 11h. Desde 13h30, houve cerca de 26 mil relatos. Muitos usuários do DownDetector reclamaram que o aplicativo não carregava, e a interrupção parece ser global, de acordo com os sites internacionais do DownDetector.

Os dados do DownDetector são relatados pelos próprios usuários, o que significa que não representam totalmente a escala da instabilidade. Musk postou no X que acredita que “um grande e coordenado grupo e/ou um país está envolvido”, embora a fonte de motivação por trás do ataque não tenha sido confirmada.

“Houve (ainda há) um ataque cibernético massivo contra o X. Somos atacados todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos. Ou um grupo grande e coordenado e/ou um país está envolvido”, afirmou o bilionário.

Musk implementou cortes generalizados e grandes mudanças no X após adquirir a popular plataforma de mídia social, então chamada de Twitter, em 2022. Ele imediatamente demitiu os principais executivos e, poucos dias após adquirir o X, cortou 3.500 funcionários – ou cerca de metade da força de trabalho da plataforma.

O bilionário demitiu 80% da equipe no total e exigiu que os funcionários restantes retornassem ao escritório em tempo integral.

Foi um dia difícil para os negócios de Musk, que também é chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Donald Trump. Nesta segunda-feira, as ações da Tesla caíram até 12% no pregão do meio-dia, apagando seus ganhos desde a eleição de Trump em novembro de 2024.

