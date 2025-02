O time de Caxias do Sul foi derrotado por 1 a 0 pelo Maringá, que disputa a Série C, no Willie Davis.

O time de Caxias do Sul foi derrotado por 1 a 0 pelo Maringá, que disputa a Série C, no Willie Davis. (Foto: Fernando Teramatsu/Maringá/Divulgação)

Foto: Fernando Teramatsu/Maringá/Divulgação