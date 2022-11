Esporte Copa do Mundo 2022: seleção dos Estados Unidos anuncia elenco de 26 jogadores para o Catar

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Os EUA enfrentam o País de Gales em seu primeiro jogo do torneio em 21 de novembro Foto: Reprodução/FIFA Os EUA enfrentam o País de Gales em seu primeiro jogo do torneio em 21 de novembro (Foto: Reprodução/FIFA Foto: Reprodução/FIFA

O técnico da Seleção dos Estados Unidos, Gregg Bergalter, anunciou a convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo do Qatar. A melhor exibição da seleção masculina em uma Copa do Mundo aconteceu na edição inaugural em 1930, quando terminou em terceiro lugar.

O zagueiro do Fulham, Tim Ream, volta a se juntar à equipe depois de estar fora de cena por mais de um ano. outros nomes de manchetes como Christian Pulisic, Giovanni Reyna e Weston McKennie. Um dos jogadores que não estão na equipe é Jhoony, jogador do Inter.

DeAndre Yedlin é o único jogador do atual elenco que já participou de uma Copa do Mundo. O jogador fez parte do elenco de Jurgen Klinsmann na Copa do Mundo do Brasil 2014. Os EUA enfrentam o País de Gales em seu primeiro jogo na competição em 21 de novembro, antes de enfrentar a Inglaterra e o Irã.

Confira a lista

Goleiros: Ethan Horvath (Luton Town) Sean Johnson (NYCFC) Matt Turner (Arsenal)

Defensores: Cameron Carter-Vickers (Celtic) Sergino Dest (AC Milan) Aaron Long (NY Red Bulls) Shaquell Moore (Nashville SC) Tim Ream (Fulham) Antonee Robinson (Fulham) Joe Scally (Borussia Monchengladbach) DeAndre Yedlin (Inter Miami) Walker Zimmerman (Nashville SC)

Meia-campistas: Brenden Aaronson (Leeds United) Kellyn Acosta (LAFC) Tyler Adams (Leeds United) Luca de la Torre (Celta Vigo) Weston McKennie (Juventus) Yunus Musah (Valência) Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Atacantes: Jesus Ferreira (FC Dallas) Jordan Morris (Seattle Sounders) Christian Pulisic (Chelsea) Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) Josh Sargent (Norwich City) Tim Weah (Lille) Haji Wright (Antalyaspor)

