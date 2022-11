Esporte Divulgada a tabela do Campeonato Gaúcho 2023

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Ordem dos jogos segue a mesma das temporadas passadas Foto: Divulgação/FGF Ordem dos jogos segue a mesma das temporadas passadas (Foto: Divulgação/FGF Foto: Divulgação/FGF

O Campeonato Gaúcho de 2023 já tem data para começar: 14 de janeiro. Nesta quinta-feira (10), a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou a tabela base de disputa do torneio.

A competição terá sua primeira rodada no final de semana dos dias 14 e 15 de janeiro, começando antes do que em 2022, já que a atual temporada também acabará mais cedo em virtude da Copa do Mundo do Catar.

A ordem das partidas se mantém a mesma dos últimos anos, apenas com os mandos de campo invertidos. O Grêmio, atual pentacampeão do Gauchão, abre o campeonato contra o Caxias no Estádio Centenário. O Inter joga no estádio Beira-Rio contra o Juventude.

O primeiro encontro entre Grêmio e Inter vai acontecer em março até o momento sem dia definido. Na penúltima rodada, terá o Grenal na Arena do Grêmio. A fase final da competição acaba na semana do dia 11 e 12 de março.

Nova taça

Durante o Conselho Técnico para o Gauchão Ipiranga 2023, realizado nesta quinta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a nova taça para o próximo campeão. O novo troféu tem design moderno e dinâmico e valoriza elementos tradicionais da cultura e orgulho gaúchos.

Ave símbolo do Estado, o quero-quero também está presente na taça, em uma referência a sua presença marcante nos gramados durante as partidas. Na base, o mapa do Estado ganha destaque juntamente com a frase que pertence ao Hino Rio-Grandense: “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra”.

