Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Em evento que contou com a presença de Ronaldo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também anunciou o logo da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Divulgação)

Gianni Infantino, presidente da Fifa (entidade máxima do futebol), anunciou uma mudança importante na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. As equipes que vão disputar a competição que será realizada em três países – Estados Unidos, Canadá e México – serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio.

Em um evento em Los Angeles, no qual foi revelado o logotipo oficial do torneio, Infantino disse que a medida tomada na montagem da fase de grupos se deve à magnitude inédita da próxima Copa do Mundo, já que será a primeira vez em que participam 48 seleções. A sede conjunta em três países também será inédita.

“O desafio é toda a logística, que envolve a organização em três países-sede. É um continente: três países e não três países pequenos, três países grandes. Distâncias, horários, diferenças climáticas também: altitude no México, nível do mar em outras partes”, disse Infantino à AFP.

Neste contexto, a Fifa quer criar um ambiente adequado para que as equipes e os torcedores tenham as melhores condições possíveis e não viajem demais, pelo menos no início da competição, é o que afirma Infantino.

“Em 2026 haverá algumas viagens envolvidas, mas vamos coordenar e garantir que sejam as melhores condições possíveis para a equipe”, completou o presidente da entidade.

Logo da Copa

Em evento que contou com a presença de Ronaldo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também anunciou o logo da Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México simultaneamente. O dirigente também lançou uma campanha em favor da diversidade no futebol no evento realizado na cidade de Los Angeles.

O logo traz a imagem do troféu da Copa do Mundo sobre os números 26, em letra grande, ao fundo, em referência ao ano do próximo Mundial. De acordo com a Fifa, é a primeira vez que o troféu faz parte do logo de uma competição. “A imagem do troféu permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião, ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos”, registrou a Fifa, em comunicado.

No total, 16 cidades vão receber jogos do Mundial, daqui a três anos. E cada sede terá um logo próprio. A ideia faz parte da campanha da diversidade que a Fifa lançou na noite desta quarta-feira. “A campanha empodera pessoas, lugares e comunidades para exercerem um papel integral no lançamento da marca da Copa. A campanha captura retratos de rostos e lugares para mostrar quão únicas são as histórias da Copa.”

A Copa de 2026 será única também em termos de estrutura. Será a primeira com a participação de 48 seleções, disputada em três países ao mesmo tempo, outra exceção na história dos Mundiais. O formato, assim, também terá de sofrer uma alteração, com o acréscimo de uma nova fase, de mata-mata, antes do início das oitavas de final. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

2023-05-18