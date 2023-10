Esporte Copa do Mundo de Futebol de 2030 será em seis países de três continentes; Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos terão jogos

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

A competição será disputada pela primeira vez nesses moldes. Foto: Divulgação/Fifa A competição será disputada pela primeira vez nesses moldes. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou novidades para a Copa do Mundo de Futebol de 2030. A competição será disputada na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A entidade máxima do futebol mundial também anunciou, ainda, que os primeiros jogos do mesmo Mundial serão realizados na Argentina, Uruguai e Paraguai.

Com a decisão da Fifa, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez em seis países diferentes e em três continentes.

Desta maneira, a Fifa contemplou as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio, disputado pela primeira vez em 1930, no Uruguai, e vencido pela equipe anfitriã.

A decisão surpreendeu porque a entidade não havia programado nenhum anúncio nesse sentido. Ao mesmo tempo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, se antecipara à própria Fifa ao anunciar, em entrevista coletiva, os jogos inaugurais na América do Sul.

“O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a única candidatura será a combinada de Marrocos, Portugal e Espanha, que sediará o evento em 2030 e as seleções se classificarão automaticamente”, anunciou a entidade. “Além disso, tendo em conta o contexto histórico da primeira Copa do Mundo, o Conselho da Fifa concordou ainda por unanimidade em sediar uma cerimônia única para a celebração do centenário na capital do Uruguai, em Montevidéu, onde a primeira Copa foi disputada, em 1930, assim como três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente.”

Cada um dos três países sul-americanos vão sediar um jogo envolvendo suas respectivas seleções. O primeiro jogo da Copa está marcado para o Estádio Centenário, na capital uruguaia. Na sequência, as três seleções sul-americanas e seus adversários vão atravessar o Oceano Atlântico para a sequência da competição nos gramados portugueses, espanhóis e marroquinos.

Divergências

Marrocos e Espanha sinalizaram sediar a final do torneio. O Ministro dos Esportes da Espanha, Miquel Iceta, afirmou à rádio Onda Cero que, apesar de “não se poder contar os ovos antes das galinhas”, ele espera que a final seja realizada na Espanha.

Já Fouzi Lekjaa, chefe da federação de futebol do Marrocos, disse que o objetivo é que a final seja em Casablanca, cidade marroquina.

Lekjaa espera ver os esforços do país “coroados, se Deus quiser, com comemorações no estádio de Casablanca em uma final histórica”, disse à Radio Mars.

As relações entre os dois países têm sido marcadas há décadas por disputas sobre migração e território. Crises diplomáticas são regulares quanto aos enclaves espanhóis na África e à chegada de milhares de imigrantes ilegais à Espanha todos os anos pelo Marrocos.

